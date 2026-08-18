El museo de Ribeira expone las obras de artesanía del VI Certame Cultural Aires de Dorna

La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, visitando la muestra Cedida

El resultado de los talleres artesanales y culturales de la asociación Amas de Casa se puede ver en el museo municipal de Ribeira en formato de exposición con el VI Certame Cultural Aires de Dorna, con la colaboración del Concello.

La muestra está conformada por trabajos de bolillos, vainica o bordado realizados por las casi 200 alumnas que congrega la entidad exclusivamente en los obradoiro de artesanía a lo largo de todo el año.

Las visitas podrán realizarse hasta el 15 de septiembre, de lunes a viernes, en horario de diez a dos del mediodía, así como los sábados, desde las doce de hasta las dos.

Durante la apertura, la alcaldesa, María Sampedro, manifestó que “consideramos que non había mellor lugar para esta mostra que aquí, neste museo municipal que alberga tamén unha colección de bonecas vestidas con traxes tradicionais cedida no seu día pola anterior presidenta, Magdalena Bringas”.

Sampedro también reconoció a las Amas de Casa como “todo un exemplo de fortaleza do tecido asociativo no noso municipio. É un orgullo ver a vitalidade desta entidade e como contribúen ao dinamismo social e cultural da nosa localidade”.

En consecuencia, la regidora agradeció “facernos partícipes unha vez máis do voso talento, do valor do feito á man. Porque todo o feito a devagar leva non só tempo, tamén agarimo. E, ao mesmo tempo, mantense vivo o legado dos nosos devanceiros. Gracias a toda a gran familia de Amas de Casa e, nomeadamente, á súa actual presidenta, Puri Cores”.