El lugar de Teira se sumerge en el ambiente festivo el 21 de agosto

El cartel de las fiestas Cedida

Las festividades continúan en el municipio de Ribeira. En esta ocasión será el lugar de Teira que el celebre su fiesta el viernes 21 de agosto, una única jornada organizada por la Asociación Teira Leria, con la colaboración del Concello de Ribeira, en la que la música será la gran protagonista.

El concejala de Fiestas, Fernando Abraldes, manifiesta que "o calendario estival está repleto de celebración para desfrutar de cada recuncho de Ribeira, bailando, compartindo momentos, xuntándose cos veciños... E os grupos e DJs coexisten coa tradición".

Las bombas de palenque sonarán a las 12 horas para, en esos momentos, dar salida al pasacalles a cargo del grupo de gaitas Xiada. El ritmo de la noche vendrá marcado por DJ Martin, a las 21 horas; Trío Alborada, a las 23 horas; y el DJ Maikel Style, ás 2 horas. Asimismo, se instalará un punto de venta de camisetas y bocadillos para ayudar a recaudar fondos para las fiestas.