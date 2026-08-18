Ribeira
El BNG de Ribeira organiza para hoy un “roteiro" por el Día de Galicia Mártir
La actividad, que será el miércoles 19, comenzará a las ocho de la tarde en la calle Alexandre Bóveda
El BNG de Ribeira organiza para este miércoles un “roteiro pola memoria” para conmemorar el Día de Galicia Mártir. Será un acto abierto a todos los vecinos con el que se pretende mantener vivo el recuerdo de las víctima de la represión.
La actividad comenzará a las ocho de la tarde en la calle Alexandre Bóveda, e intervendrán los nacionalistas Luis Pérez, Xana Ledo, Elsa Santamaría e Marián González, y el historiador Xan Hermida.