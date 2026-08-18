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Ribeira

El BNG de Ribeira organiza para hoy un “roteiro" por el Día de Galicia Mártir

La actividad, que será el miércoles 19, comenzará a las ocho de la tarde en la calle Alexandre Bóveda

D. A.
18/08/2026 17:27
Cartel de la actividad
Cartel de la actividad
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El BNG de Ribeira organiza para este miércoles un “roteiro pola memoria” para conmemorar el Día de Galicia Mártir. Será un acto abierto a todos los vecinos con el que se pretende mantener vivo el recuerdo de las víctima de la represión. 

La actividad comenzará a las ocho de la tarde en la calle Alexandre Bóveda, e intervendrán los nacionalistas Luis Pérez, Xana Ledo, Elsa Santamaría e Marián González, y el historiador Xan Hermida.

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