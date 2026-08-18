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Ribeira

Castiñeiras tendrá sardinada, procesión marítima y una nueva estrella en el paseo de la fama

Fátima Pérez
18/08/2026 08:13
Presentación de las fiestas de la parroquia de Castiñeiras
Presentación de las fiestas de la parroquia de Castiñeiras
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Del 21 al 23 de agosto la parroquia de Castiñeiras, en Ribeira, se sumergirá en tres días de fiestas  con una programación en la que destaca el acto de colocación de la estrella en el paseo de la fama en homenaje a la nadadora María Vilas, así como la gran sardiñada y la procesión marítima en honor a la Virgen del Carmen.

Así, el viernes la música de MG, DJ Iván Mata y DJ Maverick darán el pistoletazo de salida a la celebración para el sábado contar con la alborada del grupo de gaitas Salgueiriños y el acto de colocación de la estrella en homenaje a María Vilas Vilas a las 13.00 horas. A continuación será el turno de la gran sardinada en el puerto con Salgueiriños. También habrá hinchables y fiesta de la espuma para los pequeños desde las 17:00 hasta las 20:00. A las 18:00 horas será el turno del partido de fútbol de solteros contra casados en las pistas de Punta do Castro y a las 20:00 horas se celebrará la bendición de vehículos.

Ya el domingo será el turno de la misa solemne en honor a la Virgen del Carmen. Después de la procesión terrestre, cerca de las 12:30 horas, un catamarán navegará por segundo año consecutivo para realizar una ofrenda floral en memoria de todos los marineros fallecidos. La organización repartirá las entradas de acceso al catamarán media hora antes del inicio de la misa. 

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