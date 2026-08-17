Una nueva firma se suma al Vivero de Empresas que cuenta ya con cinco iniciativas locales

Exterior de la Casa Consistorial ribeirense Cedida

El Vivero de Empresas de Ribeira acoge una nueva iniciativa emprendedora desde mediados de este mes de agosto, con la incorporación de Arosa Zona Cero y Desarrollo. Esta se suma a Deporvida Nutrición, Fabricamos Comunicación, la dietista Celia Domínguez y la terapeuta Nancy Silva, por lo que ya son cinco los emprendedores que hacen uso de este espacio de colaboración.

Desde la puesta en marcha de este vivero en marzo de 2016, han pasado por aquí autónomos y una cooperativa de distintos sectores. Además, en sus instalaciones se desarrolla el Programa Integrado de Empleo de Ribeira y se presta el Orientación Laboral.

Este edificio se erige como una herramienta para el emprendedor que inicia su actividad, ofreciendo locales de uso rotativo temporal, junto con asesoramiento y prestación de servicios, con el objetivo de mejorar las expectativas de las empresas durante sus primeros años de existencia.

Para la alcaldesa, María Sampedro, este es “un exemplo máis do Concello para alentar as iniciativas empresariais, intentando conseguir a creación e consolidación de empresas que contribúan ao crecemento económico e creación de emprego no municipio”.