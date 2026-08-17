Consenso para mantener la identidad marinera de Ribeira en la fábrica de Cerqueira

La alcaldesa de Ribeira con representantes de la Asociación Bandourrío Cedida

Tras proponer hace más de un mes una encuesta participativa centrada en el futuro espacio municipal de la antigua fábrica de Cerqueira, la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, junto con representantes de la Asociación Social y Cultural Bandourrío, analiza ahora los resultados de este sondeo de opiniones que registró 192 respuestas. Tal y como apuntó el Concello tras la revisión la principal propuesta pasa por destinar la nave a un espacio multiusos que actúe como motor de actividad municipal y lugar de encuentro vecinal y de actividad asociativa.

Asimismo, se considera que debe mantener la identidad marinera de Ribeira, al tratarse de patrimonio industrial y conservero, preservando tanto la arquitectura como la estructura del edificio. También se plantea que forme parte de un amplio proyecto integrado que unifique y revitalice Bandourrío.

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En definitiva, la idea general que se extrae de este cuestionario es mantener la esencia marinera, conservera e industrial de la antigua fábrica, pero convirtiéndola en un espacio vivo, multiusos, accesible y abierto a la ciudadanía, con una amplia oferta de actividades, en lugar de limitarlo a un único uso.

Tal y como asegura el Concello ribeirense, esta respuesta vecinal está en consonancia con la propuesta presentada durante la reunión por la Asociación de Bandourrío para la recuperación y puesta en valor de este espacio, una iniciativa que cuenta con más de 1.200 firmas presenciales, más de 750 apoyos digitales y más de 30 aportaciones por parte de las asociaciones de la localidad barbanzana.