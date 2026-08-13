Olveira se prepara para sus fiestas patronales con una agenda para todas las edades

El presidente de la comisión, José Martínez, y el concejal de Festejos, Fernando Abraldes Cedida

El ambiente festivo sigue imperando en Ribeira y, en este fin de semana, será el turno de las fiestas patronales de Olveira, en el entorno de la iglesia de Bretal. Durante tres días, habrá actividades para todas las edades con fuerte presencia de la música como adelantaron el concejal de Fiestas, Fernando Abraldes, y el presidente de la comisión de fiestas, José Martínez.

“Xa encaramos a recta final do verán, pero en Ribeira seguimos de celebración en cada recuncho. Olveira vivirá as súas festas patronais grazas ao traballo da comisión do lugar, a quen quero agradecer o seu enorme labor. Estas entidades son imprescindibles para o desenvolvemento destas propostas lúdicas e no Concello de Ribeira estaremos sempre ao seu carón”, declaró el edil.

Las dianas anunciarán este viernes, a las 10 horas, el inicio de las celebraciones para, al mediodía, asistir a la misa en honor a la Virgen del Carmen. Ya por la noche, a partir de las 22:30 horas, la verbena correrá a cargo de Platinum y Disketoka Móvil con Dj Jalaiko y Dj Tatami.

El sábado la actividad comenzará con las dianas y las alboradas, a las 10 horas, y la misa en honor a Santa María se oficiará a las 13 horas. Poco después, Os Chispas 2.0 amenizarán la sesión vermú. Las propuestas de la tarde están especialmente pensadas para los niños, a partir de las 17 horas, con hinchables infantiles con Yumi Yai Park y fiesta de la espuma. La música volverá a sonar a la tarde, de las 20:30 horas en adelante, con Dúo Keima y Abdón Musik.

Finalmente, el domingo 16 se contará nuevamente con dianas, a las 10 horas, y misa, a las 12 horas, en honor a San Roque. La sesión vermú llegará a las 13 horas de mano de Open Drink y el fútbol protagonizará la agenda de tarde con el partido de fútbol júnior mixto, a las 17 horas y el de solteros contra casados, alas 19 horas.