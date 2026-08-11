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Ribeira

Palmeira sufrirá un corte de agua por las obras de humanización 

Durará sobre cuatro horas, entre las nueve de la mañana y la una del mediodía

D. A.
11/08/2026 21:02
Operarios durante la ejecución de los trabajos
Operarios durante la ejecución de los trabajos
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El Concello de Ribeira anuncia que, con motivo de la conexión de las nuevas tuberías instaladas en las obras de humanización en Palmeira, el jueves 13 se producirá un corte del suministro de agua con una duración de, aproximadamente, cuatro horas, entre las nueve de la mañana y la una del mediodía.

Esta actuación afectará a un ciento de abonados, concretamente a las viviendas comprendidas en el margen derecho dirección A Pobra do Caramiñal-Ribeira, entre el cruce de acceso a la calle Río Azor y la subestación Fenosa, además de las existentes en los núcleos de Sampedro y Lixó y los últimos hogares de confluencia de Mestre Lorenzo Mene con la calle Vilar.

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