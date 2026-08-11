La Xunta publica una guía sobre los anfibios y reptiles del Parque Natural de Corrubedo

La directora general, Marisol Díaz, y el investigador, Pedro Galán, durante la presentación Cedida

La directora general de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, presentó la “Guía dos anfibios e réptiles do Parque Natural do Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán”, una publicación pionera de la Xunta que tiene como objetivo poner en valor este ecosistema único en Galicia para la conservación y la observación de estas especies.

La guía, elaborada por el profesor e investigador de la Universidad de A Coruña (UDC), Pedro Galán, recoge los resultados de más de tres décadas de seguimiento científico en este espacio natural. El trabajo incluye fichas detalladas de cerca de 30 especies, con fotografías de sus distintos estados de desarrollo, mapas de distribución o clave de identificación para los casos más complejos.

Según los datos recogidos en la publicación, en el parque natural y en su entorno inmediato están presentes trece de las catorce especies de anfibios que habitan en Galicia –o 93% del total– y otras trece de las 26 especies de reptiles –el 50%–. Esta riqueza convierte a Corrubedo, según destacó Marisol Díaz, en uno de los enclaves de mayor interés del país para la conservación y la observación de estos animales.

También, la directora general ensalzó este documento como un trabajo pionero y de gran valor para la biodiversidad gallega, ya que hasta hace bien poco estas especies apenas despertaban interés entre la sociedad, más allá del desagrado o el temor que en ocasiones podían llegar a suscitar.