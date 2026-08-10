Más de 140 niños participaron en la última cita con las esculturas de arena en la Praia da Corna

El arenal congregó hasta 400 personas entre los jóvenes participantes y sus familias Cedida

La creatividad volvió a tomar el litoral ribeirense con la tercera edición de la Xuntaza de Esculturas de Area en su última parada que tuvo lugar en la Praia da Corina, en Palmeira, durante la tarde del pasado sábado, coincidiendo con las fiestas del verano de esta parroquia.

Más de 140 niños y niñas modelaron la arena en forma, principalmente, de animales marinos. Así, el caballito de mar, Snoopy y la lura se postularon como ganadores después de la deliberación del jurado integrado por el equipo de Ágape.

En esta jornada estuvieron presentes el concejal de Mar y Promoción del Litoral, Fernando Abraldes, y el edil de Medio Ambiente, Víctor Reiriz, para comprobar el desarrollo de la actividad que, si bien está dirigida a la juventud y sus familias, movilizó a unas 400 personas en el arenal, convirtiéndose en la más numerosa de esta convocatoria.

En esta jornada estuvieron presentes el concejal de Mar y Promoción del Litoral, Fernando Abraldes, y el edil de Medio Ambiente, Víctor Reiriz Cedida

Se trata de una cita promovida por el Concello de Ribeira y coordinada por Suso Paz, con la colaboración de diversas empresas locales, que busca crear un espacio de encuentro intergeneracional y alternativas de ocio cerca del mar como una forma de poner en valor los recursos naturales y paisajísticos vinculados a las zonas marítimas.