La Policía Local de Ribeira activa un dispositivo especial de tráfico con motivo del eclipse

Imagen de archivo de faro de Corrubedo

El Concello de Ribeira habilitó dos puntos de observación con explicación guiada para el eclipse sola: en A Pedra da Ra y en el faro de Corrubedo. Por este motivo, la Policía Local activa un dispositivo especial de tráfico ante la previsión de afluencia a gente a estes lugares, por que el se prohibe el acceso en vehículos a motor o ciclomotores. Los expertos estiman que mañana la oscuración será –a las 20:29 horas– de un 99,95%.

Hasta ambos puntos tan solo se podrá acceder a pie, en bicicleta o en Vehículos de Movilidad Especial (VMP), exceptuando personas con problemas de movilidad que previamente lo comuniquen al Departamento de Turismo, co teléfono de contacto 981 873 007.

Para la observación desde A Pedra da Ra, se podrá aparcar en el parque periurbano, en la capilla de San Roque y en el entorno del IES Leliadoura.

En lo que respecta a Corrubedo, se podrá estacionar en la carretera do faro hasta el cruce del cementerio, así como en los aparcamientos disuasorios y Rúa Bos Aires, debiendo respetarse los espacios, fincas y aparcamientos privados como el del Hostal Balieiros.

Si bien estos espacios son de acceso libre, cada punto de observación contará con una zona habilitada para la actividad guiada, la cual se deberá respetar.

En cuanto a otros recursos turísticos del municipio desde los cuales ver este evento astronómico, no habrá medidas especiales para el acceso a los mismos.