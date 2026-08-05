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Ribeira

Ribeira ejecuta la renovación del parque infantil de Coroso por más de 48.000 euros

La obra la financia Turismo de Galicia y el plazo previsto para realizarla es de un mes y medio

D. A.
05/08/2026 21:34
Operarios de la empresa que realiza los trabajos en el lugar
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El Concello de Ribeira comienza la renovación del parque infantil de Coroso al amparo de un convenio de colaboración con la Agencia de Turismo de Galicia, por el que el ente autonómico financia las obras en su totalidad, que superan los 48.000 euros.

La intervención se focaliza actualmente en la retirada de los elementos de juego antiguos y la demolición del pavimento de caucho y soleras de hormigón.

Asimismo, con esta actuación lo que se pretende es ampliar la oferta ocio infantil de la zona, construyendo un nuevo parque con elementos de madera y un pavimento que se integre mejor con las condiciones naturales del entorno.

Los elementos a instalar son un juego lineal tipo “parkour”, un equipo combinado con estructura de forma de casa, una taza giratoria, la figura de un delfín con suspensión y un columpio de tres plazas. Estas piezas contarán con sus respectivas cimentaciones y, además, se extenderá una capa de arena lavada.

Las obras en el parque serán ejecutadas por la empresa Juegos Kompan, S. A. por un presupuesto de 48.202,77 euros, IVA incluido, y el plazo de ejecución es de mes y medio.

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