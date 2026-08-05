El conselleiro de Cultura visita la Isla de Sálvora para conocer sus necesidades patrimoniales

El conselleiro y la alcaldesa de Ribeira Cedida

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, visitó la Isla de Sálvora para conocer de primera mano sus necesidades en materia de patrimonio y valorar posibles actuaciones en este Ben de Interés Cultural (BIC), perteneciente al Concello de Ribeira.

El responsable de Patrimonio de la Xunta hizo este recorrido por la isla, uno de los primeros espacios de estas características que fue considerado BIC por su importancia cultural, y que forma parte del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas. Por estos motivos, consideró necesario hacer un seguimiento constante de su estado patrimonial.