Una jueza envía a prisión por multirreincidente a una noiesa a la que la Policía Nacional detuvo en Ribeira por tráfico de drogas

La Policía Nacional detuvo y puso a disposición judicial a la investigada Chechu Río

La titular de la Plaza 1 de la Sección Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Ribeira dictó a última hora de la mañana de ayer un auto por el que acordó el envío a prisión preventiva, comunicada y sin fianza para una mujer de Noia a la que agentes de la Policía Nacional adscritos a la comisaría de la capital barbanzana detuvieron este pasado fin de semana en el casco urbano de la capital barbanzana bajo la acusación de ser la presunta autora de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas o sustancias que causan grave daño a las personas. Esa intervención de los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad se llevó a cabo dentro de un operativo contra el menudeo de estupefacientes.

De hecho, los policías nacionales le intervinieron pequeñas cantidades de cocaína y de heroína que llevaba distribuidas en varias bolsitas termoselladas. Al parecer, en el momento de su arresto, esa mujer les indicó a los agentes que esa era la forma que tenía de vivir, pero posteriormente se negó a declarar en la comisaría. En cambio, si accedió a hacerlo en la declaración que, por espacio de poco tiempo, tuvo lugar en una de la sala de vistas del Tribunal de Instancia de la capital barbanzana, y en la que respondió a todas las preguntas que le formularon la jueza, la fiscal y su abogado defensor del turno de oficio.

Lo más destacado de lo que ha trascendido que dijo la investigada fue que la droga que llevaba encima era para su autoconsumo, además de compartirla con otros toxicómanos con los que convive. Pese a que se trató de poca cantidad de droga la que se le intervino, la representante del Ministerio Público solicitó el ingreso en la cárcel para la investigada en atención a su “multirreincidencia”. El letrado de la acusada, que solicitó le libertad para su defendida, únicamente manifestó a su salida de la sede judicial que recurrirá el auto de prisión, para lo cual dispone de 5 días.