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Ribeira

Fillas de Cassandra abarrotó la Praza de España en su concierto de Ribeira y que dio paso al espectáculo de fuegos artificiales y batalla naval

Chechu López
04/08/2026 07:10
Fillas de Cassandra llenó la Praza de España en su concierto de las Festas do Verán de Ribeira
Fillas de Cassandra llenó la Praza de España en su concierto de las Festas do Verán de Ribeira
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El concierto de Fillas de Casandra programado para la jornada de clausura de las Festas do Verán de Ribeira abarrotó la Praza de España, como ya había hecho Café Quijano en la víspera. De igual modo, estuvieron muy  concurridos el espectáculo de fuegos artificiales y batalla naval y la verbena de la orquesta New York con su espectáculo dentro de la gira 'Golden Tour', y que se contrató para sustituir a la esperada orquesta tinerfeña Nueva Línea como consecuencia del cambio de sus cantantes.

La Praza de España de Ribeira estuvo repleta de gente para presenciar el concierto de Fillas de Cassandra
La Praza de España de Ribeira estuvo repleta de gente para presenciar el concierto de Fillas de Cassandra
Chechu Río

También resultaron exitosas otras de las actividades programadas para el último día de las Festas de Verán de Ribeiora, como los pasacalles con el grupo de gaitas Xiada, y una sesión vermú en el parque García Bayón con música de los años 80 y 90 de la mano de Dani Fontaíña DJ, quien desde las 20.00 horas participó en la denominada ‘Kedada Linedance’ impulsada por el Taller Alecrín en la Praza do Concello.

La orquesta New York, que sustituyó a la esperada Nueva Línea, de Tenerife, atrajo a un numeroso público para presenciar su espectáculo dentro de la gira ¡Golden Tour'
La orquesta New York, que sustituyó a la esperada Nueva Línea, de Tenerife, atrajo a un numeroso público para presenciar su espectáculo dentro de la gira ¡Golden Tour'
Chechu Río
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