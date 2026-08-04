El BNG reivindica que la antigua nave de Cerqueira sea un espacio polivalente para la ciudadanía

Luis Pérez, flanqueado por Rafael Pazos y Cruz Rivadulla, expresó en nombre del BNG su respaldo a la iniciativa promovida por la Asociación Social e Cultural de Bandourrío.

El BNG de Ribeira reclama al gobierno local que mantenga el carácter polivalente de usos de la antigua nave de Conservas Cerqueira para el que se adquirió y sea espacio de referencia para disfrute de la ciudadanía, sobre todo de Bandaorrío. La organización frentista expresó su preocupación tras conocer la consulta pública abierta por el bipartito para decidir el destino de esa infraestructura: “O que nos transmite esta consulta é que o goberno non ten un proxecto claro de vila nin para un espazo que xa foi adquirido cunha finalidade perfectamente definida”.

Además, desde las filas ribeirenses de la formación política nacionalista subraya que su compra no fue una decisión improvisada, sino que formaba parte de una “estratexia de transformación urbana e social impulsada polo goberno que presidin, coa intención de dotar Ribeira dun novo equipamento municipal de carácter polivalente así como dun pequeno museo do mar no espazo da vivienda”, dijo su portavoz, Luis Pérez.

En esa línea, el edil del BNG sostiene que siempre quiso “crear un espazo vivo, flexible e útil para toda a veciñanza”, e incidió en que para ello “non hai que empezar de cero, nin improvisar. O Concello xa conta cunha planificación que marca o camiño e que responde ás necesidades reais do municipio. O que lle pedimos ao goberno local é que a respecte e a desenvolva”, afirmó Pérez Barral, que advirtió que de modificarse sustancialmente el destino previsto para la nave “podería por en risco a execución da estratexia que permitiu a Ribeira acadar a maior captación de fondos europeos da historia”.

Pérez Barral, acompañado por el responsable local del BNG de Ribeira, Rafael Pazos, y la concejala Cruz Rivadulla, expresó en nombre del BNG su respaldo a la iniciativa promovida por la Asociación Social e Cultural de Bandourrío, que defiende que la nave tenga un carácter multiusos con el que fue concebida. En ese sentido, el líder nacionalista destacó que comparten plenamente la propuesta de dicha entidad ya que “vai na mesma dirección que motivou a compra deste inmoble. É unha iniciativa sensata, que aposta por crear un espazo de convivencia, participación e dinamización social para todo Ribeira”.