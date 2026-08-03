Ribeira albergará del 13 al 16 de agosto una nueva edición de la feria artesanal y marinera Artemar con un centenar de puestos

La copncejala y la técnica municipal de Turismo, Ana Barreiro y Sandra Fernández, respectivamente, presentaron una nueva edición de la feria artesanal y marinera de Ribeira Chechu Río

El casco urbano de Ribeira albergará del 13 al 16 de agosto una nueva edición de la feria artesanal y marinera ‘Artemar’, que contará con cerca de un centenar de puestos de venta de productos, así como espectáculos nocturnos, incluyendo de fuego, funciones infantiles y animación de calle. De dar cuenta de los detalles de este evento que sedarrolla desde hace 19 años se encargaron la concejala y la técnica municipal de Turismo, Ana Barreiro y Sandra Fernández, que destacaron que esta propuesta, junto con otras acciones que se desarrollan a lo largo del año, "contribúen a dinamizar e animar o noso municipio a nivel turístico, ademais de dar un impulso económico local creando sinerxías co tecido comercial e hostaleiro da cidade, ao atraer a numerosas persoas a Ribeira que tamén van mercar e consumir aquí”.

Por ese motivo, la edila manifestó que desde el Ayuntamiento ribeirense vuelven a impulsar ‘Artemar’ a través de la empresa AMB La Fragua de Vulcano, especializada en este tipo de eventos y que, además, cuenta con una subvención de la Diputación de A Coruña. La Rúa de Galicia volverá a ser el epicentro de esta feria, pero también se desarrollará en el tramo inicial de la Avenida Rosalía de Castro y la Praza do Concello, así como la Porta do Sol. Barreiro dijo que esos espacios públicos estarán engalanados con temática marinera, como redes o aperos de pesca, volviendo a predominar los colores blanco, azul y rojo.

De manera paralela, y para conseguir que esa misma ambientación se extienda por la ciudad, la Administración local convocó nuevamente el Concurso de Decoración de Establecementos, en el que podrán participar todos los negocios de la ciudad sin necesidad de inscripción previa, y los tres mejor valorados en una votación popular a través de la oficina de turismo del Malecón -cubriendo una papeleta con sus datos personales- recibirán un obsequio, y también se sorteará otro entre quienes emitan su voto. La concejala también animó a la ciudadanía a implicarse en esta celebración con vestimenta relacionada con el ámbito marinero.

Talleres y espectáculos

Respecto a actividades complementarias, durante la presentación de Artemar se indicó que habrá un mínimo de tres horas de talleres infantiles el día 13 y un mínimo de seis cada uno de los días restantes, así como espectáculos nocturnos cada jornada, realizándose los que incluyen fuego en la Porta do Sol y el resto se repartirán por otros espacios, principalmente en la Praza do Concello, en donde se ubicarán los puestos relacionados con la gastronomía.

Ana Barreiro también informó que a los artesanos y empresas con domicilio fiscal en Ribeira se les aplicará una bonificación del 50% sobre o precio general por la instalación del puesto, por lo que los animó a contactar con la referida empresa organizadora en estas fechas previas para mostrar su interés en participar, facilitando su contacto en la oficina de turismo del Malecón o en el centro cultural ‘Lustres Rivas’. Por último, en cuanto a los horarios se indicó que la inauguración será a las seis de la tarde del día 13 de agosto, con pregón a cargo de las compañías de la feria y componentes de la corporación municipal, mientras que el viernes, sábado y domingo abrirá de 12.00 a 15.00 horas y de 18.00 horas hasta la medianoche, con la posibilidad de prolongarse hasta la dos de la madrugada el fin de semana. Por último, la concejala indicó que durante el desarrollo de la feria se tendrán en cuenta los accesos a los garajes y no se taparán los escaparates de los negocios.