El percebe de Aguiño “oposita” a su reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Nacional

La organización cifró en una tonelada el crustáceo agotado en el evento Chechu Río

Miles de personas dieron ayer buena cuenta de la tonelada de percebe que se elaboró y sirvió en la tradicional fiesta de exaltación de ese crustáceo considerado como el rey del mar y que alcanzó su 27ª edición, en la que también se repartieron cachelos y 1.100 raciones de empanadas de atún y carne. Las características excepcionales de este producto y la consolidación de su celebración como referente gastronómico y cultural provocó que surgieran voces autorizadas para considerar como “ben” que desde la Cofradía de Pescadores de Carreira y Aguiño y del Ayuntamiento de Ribeira se solicite la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional, pero que estaría “mellor” que, después de celebrarse desde 1997, se le concediera, “pois méritos ten abondo para esa certificación”.

. Chechu Río

Fue el caso de una de las dos personas nombrada ‘percebeiro de honra’, Ciprián Rivas, presidente del Ateneo Valle-Inclán de Ribeira y uno de los valedores del libro editado con motivo del centenario del pósito aguiñense que, junto con la Administración local, que reconoció su trayectoria en el mar, iniciada con 14 años, y que destacó por su compromiso con la pesca y la preservación del medio marino, impulsando la racionalización de las capturas de marisco desde la Cofradía de Ribeira, o formando parte del equipo de organización de la expedición del ‘Xurelo’ para protestar contra el vertido de bidones radiactivos en la Fosa Atlántica.

Pósito respetuoso

También fue reconocida su gestión como asesor técnico de tres presidentes de la Xunta, por ostentar cargos públicos como el de director xeral de Ordenación e Promoción Turística de Canarias, y por dirigir el seminario ‘As confrarías de pescadores como modelo para un ordenamento da pesca na Galicia do século XXI’. Por su parte, Ciprián Rivas destacó la labor del pósito aguiñense "cuns 180 percebeiros e mariscadores traballando nas rochas e no mar, move varios millóns de euros ao ano, cun percebe e un ourizo que non deixan de medrar en importancia, o mesmo que a ameixa e a navalla. Aguiño demostrou que a diversificación e o traballo ben feito son o mellor seguro de futuro para as familias que viven do mar. E todo isto faise, ademais, coidando un recurso que non é noso, senón que herdamos e que temos que deixar en herdanza".

En su intervención, Ciprián Rivas hizo suyas las palabras del gastrónomo de referencia de Galicia, Álvaro Cunqueiro, que decía que el percebe debía ser “como o pulgar dun carpinteiro: gordo, cheo e a casca a piques de rebentar”, y agregó que, sin duda, esa descripción se ajusta a los de percebes de Aguiño. También destacó lo que representa esa parroquia ribeirense para la economía azul y la sostenibilidad marina y subrayó que no estaban equivocados los que, como él, defendieron la implantación del sistema de cuotas individuales de capturas dirigidos a garantizar la sostenibilidad del medio marino y una mejor rentabilidad económica.

. Chechu Río

Deporte y valores

De la otra persona nombrada como ‘percebeiro de honra’, José Manuel Vilas, para lo que se destacó su gestión durante 35 años como presidente del Xuventú Aguiño, fomentando el deporte base y valores como la igualdad, la inclusión y la participación social en el fútbol; por su labor como concejal en la corporación municipal ribeirense, en la que representó a la parroquia aguiñense, y por trabajar de desinteresadamente en diversos cargos en el tejido social “abandeirando sempre a Carreira e Aguiño como pobos mariñeiros con identidade propia”, se indica en el pergamino que acompaña el galardón.

Este homenajeado, que fue precursor del fútbol femenino, dijo que ese reconocimiento no es fruto del trabajo de una persona, sino resultado de un “esforzo colectivo”, por lo que lo compartió con su familia, por su apoyo, y con el equipo directivo del club de fútbol “que comparteu a miña paixón e dedicación”. "Convén rememorar aquí a Moncho da Caixa, a Matilde, a Teruca, a Rosa e Mari, a patrocinadores, adestradores e colaboradores, que sin eles sería imposible chegar a competir en en Primeira División Feminina, Xuvenil Nacional, División de Honra Cadete, ligas galegas, campións autonómicos, copas de Sar e torneos varios, entre outros". Y Vilas se acordó de Vero Boquete, embajadora de Ribeira en la final del Mundial, o Jota Peleteiro, exjugadores del club que alcanzaron “cotas impensables”. Del pósito de Aguiño recordó que tuvo un papel importante en la fundación del Xuventú Aguiño, ya que los terrenos del campo de fútbol de A Tasca eran usados para extender las piezas de los aparejos, y que hubo una autentica simbiosis, pues el club impulsó la primera Festa do Percebe.

Excelencia

El acto inaugural contó con la `participación del director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica de la Xunta, Isaac Rosón, quien indicó que el percebe de Aguiño es sinónimo de una excelencia, que dijo que procede en gran parte de los profesionales que lo extraen de las rocas, por lo que esta celebración es también un homenaje a todos ellos. Y expresó el compromiso de la Administración autonómica en apoyar la modernización y relevo generacional, así como la comercialización del producto.

También intervino la alcaldesa ribeirense, María Sampedro, quien no dudó en afirmar que el percebe de Aguiño, que crece en las piedras golpeadas por las olas del Océano Atlántico, es el mejor del mundo, y puso en valor la "fouteza" de los vecinos que salen cada día a desafiar la bravura del mar. También expresó su confianza en que este producto y su fuesta de exaltación sigan creciendo a nivel nacional. Y el patrón mayor José Antonio Santamaría destacó la figura de Criprián Rivas como embajador del percebe de Aguiño y de Vilas todo los que ha hecho por la parroquia.

Cofradía y Concello nombraron ‘percebeiros de honra’ a Ciprián Rivas y José Manuel Vilas en un acto que contó con la actuación del grupo de gaitas Erguedoiro de As Mariñas Chechu Río

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