La emotiva procesión marítima del Carmen de Ribeira celebrada en la tarde de ayer formará parte del metraje de una nueva película

Los portadores subieron la imagen de la Virgen del Carmen al barco ‘Afanuda Segundo’ Chechu Río

A bordo del ‘Afanuda Segundo’ surcó la aguas de la ría arousana la imagen de la Virgen del Carmen en la procesión marítima que se celebró a última hora de la tarde de ayer en Ribeira dentro de la programación de las Festas do Verán de la capital barbanzana. Acompañando a la talla de la patrona de la gente del mar se sumaron embarcaciones similares y otras muchas de menor tamaño, que hicieron el recorrido de ida hasta el punto en el que se realizó una emotiva ofrenda floral con una corona en homenaje a quienes perdieron la vida en el mar, así como el de regreso hasta el puerto ribeirense.

En esa ofrenda participó, junto al patrón mayor de la Cofradía de Pescadores ‘San Pedro’ de Ribeira, José Antonio Pérez, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, que viajaron junto a otras autoridades de diferentes ámbitos, en el barco con la imagen de la Virgen del Carmen. Previamente, la representante del gobierno gallego asistió a la misa solemne en la lonja de la ciudad y que estuvo cantada por la Coral del Círculo Mercantil de Ribeira, para seguidamente salir la procesión marítimo-terrestre acompañada de la Xoven Banda de Música de Narón y del grupo de música tradicional Trécola. Todas esas imágenes fueron grabadas para incorporarlas al metraje de una película. Las Cantareiras de las Amas de Casa amenizaron la espera en la rula ribeirense a quienes no participaron en la procesión marítima.

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, y el patrón mayor de Ribeira, José Antonio Sieita, realizaron una emotiva ofrenda floral en la Ría de Arousa en recuerdo de quienes perdieron la vida en el mar Chechu Río

Remate festivo

Ribeira vivirá hoy el último día de sus Festas de Verán con una jornada dedicada a las personas mayores y en la que, tras el protocolario lanzamiento de 21 bombas de palenque a las diez de la mañana, arrancarán los pasacalles con el grupo de gaitas Xiada, mientras que a las 12.30 habrá una sesión vermú en el parque García Bayón con música de los años 80 y 90 de la mano de Dani Fontaíña, quien desde las 20.00 horas participará en la ‘Kedada Linedance’ impulsada por el Taller Alecrín en la Praza do Concello. A las nueve de la noche y en la Praza de España arrancará el evento ‘Orballo Cultural’ con los conciertos de Catuxa Salom y Fillas de Cassandra. A medianoche se ofrecerá desde el Paseo do Touro un espectáculo de fuegos artificiales -habrá servicio de préstamo de cascos de reducción de ruido a cargo de BarbanTEA junto a la casita de la Cruz Roja en el Malecón- y, a su remate, la orquesta New York amenizará en el Malecón la última verbena de las Festas do Verán con su espectáculo dentro de la gira ‘Golden Tour’.

El DJ Lg1do respondió a las espectativas como cabeza de cartel del 'Ribeira Urban Fest en la explanada de la lonja vieja de la capital barbanzana Chechu Río

El ‘Urban Fest’, que tuvo lugar en la noche del viernes y las primeras horas de la madrugada del ayer en la explanada de la lonja vieja, regresó a la programación de las Festas do Verán de Ribeira con éxito después de un par de años de ausencia. Y lo hizo con un gran éxito al contar con el DJ Lg1do como cabeza de cartel, junto a Sweet Suárez, Alicia Herrero, Dumore, Borja Solla y Mateo Abelleira. Se convirtió, junto con la verbena amenizada por la orquesta Olympus y su espectáculo de la gira 'Más allá del Olimpo', en una de las actividades más multitudinarias entre los eventos de la última parte del tercer día y buena parte de la cuarta jornada de esas celebraciones estivales.

La orquesta Olympus atrajo a varios miles de personas para presenciar en el Malecón su espectáculo dentro de la gira 'Más allá del Olimpo' Chechu Río

Sardinas y lirios

Ayer también se incluyó una sardinada popular, amenizada por la música del grupo Drippers, y en la que se asaron alrededor de 300 kilos de pescado, para servirlas gratuitamente en el barrio de Bandourrío a todo el público que lo deseó y que en gran parte decidieron degustarlas en otras zonas de la ciudad. Al final, se agotó todo el producto ofrecido, según destacó el concejal de Festexos, Fernando Abraldes.

El público agotyó los 300 kilos de sardinas que se asaron en un evento celebrado en el barrio de Bandourrío dentro de la programación de las Festas do Verán de Ribeira Chechu Río

Este último responsable municipal ribeirense también se dejó caer por la degustación gratuita de un total de 700 raciones de Lirio de Ribeira, que fueron ofrecidas por la OPP83 Cooperativa Gallega del Mar Santa Eugenia, y de las que la mitad fueron elaboradas en salpicón y el resto en tosta con pan gallego y guacamole, y que sus impulsores destacaron que se agotaron en poco más de una hora. Además de las raciones de pescado, la entidad promotora de esa acción obsequió al público con neveras de playa y folletos informativos en formato pay-pay en los que se incluye una de las dos recetas elaboradas.

La OPP83 ofreció en una degustación gratuita de Lirio de Ribeira en 350 raciones en salpicón y otras tantas en tosta con pan gallego y guacamole, que se agotaron

La gerente de la OPP83, María José Casais, destacó que "promocionar o Lirio de Ribeira, unha das especies máis emblemáticas da lonxa da cidade, na nosa propia contorna é unha prioridade. Queremos que a cidadanía da capital barbancesa sexa a primeira en identificar e valorar unha marca que nace aquí e que representa o traballo da nosa frota. Ela á a nopsa mellor embaixadora do produto e quen mellor pode transmitir a súa calidade, frescura e orixe".

Además, tras el habitual lanzamiento de 21 bombas de palenque para anunciar el inicio de la jornada festiva, ayer tuvo lugar un pasacalles del grupo de música tradicional Trécola y, seguidamente, se desarrolló una actividad infantil con circuito sensorial impulsado por la asociación Ágape en la Praza do Concello y que estuvo muy concurrida.