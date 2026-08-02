La asociación social y cultural Bandourrío suma medio millar de firmas a su propuesta de pabellón multiusos en la nave de Cerqueira

La asociación social y cultural Bandourrío inició una campaña de recogida de firmas en apoyo a su propuesta para habilitar un pabellón multiusos en la antigua nave de la conservera Cerqueira

Bajo el lema ‘Cerqueira ten futuro e debémolo construir entre todos’, la Asociación Social e Cultural de Bandourrio continuó ayer con su campaña informativa de su propuesta de recuperación de la antigua conservera del barrio como Pabellón Multiusos Cerqueira, que sea “un espazo público, polivalente e aberto a toda a cidadanía”, que dinamice el barrio en un espacio de encuentro para actividades culturales, sociales, deportivas y económicas, y que cubra necesidades municipales -incluso que evite el pago de alquileres de infraestructuras para eventos puntuales mejorando los servicios- y aproveche el patrimonio industrial existente, realizando una rehabilitación de un bien público con la inversión mínima. Para recabar el apoyo de esta última, ayer realizó en la Praza de Teruel una recogida de firmas, en la que sumó en hora y media 500 -entre ellas la de la alcaldesa, María Sampedro- al más de un millar que ya reuniera en otra acción similar y a través de la plataforma change.org.

Desde el colectivo vecinal inciden en que esta iniciativa no surge ahora, sino que es la misma que viene defendiendo desde hace años “como unha oportunidade para recuperar un edificio histórico e darlle unha nova vida ao servizo de Bandourrio e de todo o municipio de Ribeira”. Coincidiendo coa consulta municipal sobre o futuro de Cerqueira, la entidad vecinal considera que es un “momento importante” para que los ribeirenses participen y se hagan oír. Su propuesta platea la creación del Pabellón Multiusos Cerqueira, “capaz de acoller actividades culturais, sociais, formativas, deportivas e veciñais ao longo de todo o ano, dandolle cabida a todo o texido de asociacions, asi como actividades alternativas”.

Además, pretende que sea un espacio pensado para niños, jóvenes, mayores, asociaciones y ciudadanía en general, aprovechando un edificio ya existente y respetando su identidad histórica y conservera. La asociación pretende que se estudie seriamente la viabilidad de la propuesta y que se inicie la puesta en marcha con plazos y pasos a dar; que se tengan en cuenta sus sugerencias e ideas para el edificio y su entorno, “porque Cerqueira debese facer entre todos”, insiste la entidad. Igualmente, demanda que se reconozca a la Asociación Social e Cultural de Bandourrio como parte afectada e implicada en el futuro de Cerqueira y, de esa manera, pueda formar parte activa del proceso de diálogo.

Diálogo institucional

Los responsables de dicha asociación indican que lo que pretenden es trasladar un mensaje de colaboración y diálogo institucional. “O noso obxectivo non é confrontar con ninguén. Queremos aportar unha proposta que consideramos positiva para Bandourrio e para Ribeira, e facelo desde o respecto, a participación e o consenso”. Y anunciaron que durante los próximos días continuarán con la instalación de mesas informativas y con la recogida de apoyos entre la ciudadanía para, posteriormente, darle traslado al Ayuntamiento del respaldo obtenido, para que abra un proceso de participación ciudadana para definir los usos concretos de ese espacio, y que asigne los recursos necesarios para su habilitación y puesta en funcionamiento. Y concluyen diciendo que “o noso compromiso pasa por recuperar o noso patrimonio, conservar a nosa identidade, crear un espazo para a xente y xerar vida en Bandourrio”.

Entre los posibles usos, la asociación especifica entre los de carácter cultural algunos, como albergas exposiciones, conciertos de música tradicional, baile, talleres, cine al aire libre; entre los de tipo social plantea que se celebren actividades de Carnaval, Navidad e incluso magostos, entre otras; mientras que para el ámbito comercial sugiere que pueda albergar el desarrollo de eventos como la feria de oportunidades 'Viamare Stock', la Feira do Automóbil Híbrido e Eléctrico o mercados temporales; en el plano deportivo se celebren eventos o exhibiciones de ese tipo o actividades que actualmente se desarrollan al aire libre y que puedan desarrollarse bajo cubierta, y en cuanto al carácter administrativo pueda acoger oficinas municipales o espacios para asociaciones.