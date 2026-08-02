Café Quijano abarrotó la Praza de España en una de las grandes atracciones de las Festas do Verán de Ribeira

La banda liderada por los hermanos leoneses dejaron para el final ‘La Lola’ y ‘La taberna del Buda’ Chechu Río

A falta de que se celebrasen ayer el concierto de Fillas de Cassandra, el espectáculo de fuegos artificiales y la verbena con la orquesta New York con su espectáculo dentro de la gira ‘Golden Tour’ para rematar la programación de las Festas do Verán de Ribeira, desde la Concellería de Festexos, que dirige Fernando Abraldes, y la comisión de fiestas hicieron una valoración “altamento positiva, pois todo saiu a pedir de boca”. Sus palabras se centraron en las que, inicialmente, eran los grandes atractivos del cartel, como la orquesta Panorama, que abarrotó la explanada de la lonja vieja, donde también fue muy elevada la afluencia de gente, principalmente jóvenes, al ‘Ribeira Urban Fest’, con Lg1do como cabeza de cartel.

La satisfacción del edil ribeirense fue mayor cuando comprobó que la Praza de España estuvo abarrotada para presenciar el concierto ‘Miami 1990’ de Café Quijano, que durante casi hora y media repasó temas de su larga trayectoria. Gran parte del público estaba desconcertada ya que esperaba que la banda de los hermanos leoneses Manuel, Óscar y Raúl interpretase sus temas más conocidos, o al menos los intercalase con otros, pero hubo que esperar al final para escuchar ‘La Lola’ y ‘La taberna del Buda’.