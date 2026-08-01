Ribeira dedica el cuarto día de sus Festas do Verán a la gente del mar con la procesión marítimo-terrestre en honor al Carmen

La orquesta París de Noia ofreció en el Malecón ribeirense dos pases de su espectáculo dentro de la gira ‘Va por ti’ Chechu Río

Ribeira alcanza hoy el cuarto día de sus Festas de Verán, que arrancarán, tras las habituales 21 bombas de palenque, con el pasacalles del grupo de música tradicional Trécola (10.00), mientras que a las 11.30 habrá una actividad infantil con circuito sensorial de la asociación Ágape en la Praza do Concello. A la una de la tarde se dará paso a uno de los atractivos del día, como será una sardinada en Bandourrío -en ediciones anteriores se desarrolló en Abesadas- amenizada por el grupo Drippers. A esa misma hora y en la Praza dos Mariñeirtos habrá una degustación de Lirio de Ribeira de la OPP83.

Dedicado a la gente del mar, a las 18.30 y en la lonja, se oficiará una misa solemne en honor a la Virgen del Carmen, su patrona, y que estará cantada por la Coral del Círculo Mercantil de Ribeira, para seguidamente salir la procesión marítimo-terrestre acompañada de la Xoven Banda de Música de Narón y del grupo tradicional Trécola. Mientras la imagen de la patrona de los marineros surca las aguas de la ría arousana, en la lonja actuarán las Cantareiras de las Amas de Casa de Ribeira, colectivo que junto a Alfaia colabora en esta celebración.

A las 19.30 se disputará el Trofeo de Fútbol ‘Festas de Verán’ de la capital barbanzana entre el Cidade de Ribeira y el Pontevedra en el campo de hierba sintética del complejo polideportivo de A Fieiteira. La verbena estará amenizada por la orquesta Miramar en el Malecón (23.00), el concierto de Café Quijano en la Praza de España (23.30) y la actuación del DJ Mateo Abelleira en la Praza de Pontevedra a partir de la una de la madrugada.

'Un beso'

En la madrugada de ayer se contó con dos pases de París de Noia dentro de su gira 'Va por ti'el, y cuyos integrantes llamaron “pausa de hidratación”, en un guiño al reciente Mundial de Fútbol, al pequeño descanso que la orquesta hizo entre ambas actuaciones. Además de ofrecer la 'Kiss Cam' para que los integrantes del público que se proyectaron en una pantalla dentro de un corazón se dieran un beso, París de Noia, al igual que hizo Panorama en la víspera, interpretó la canción 'Un beso' de la orquesta canaria Nueva Línea, que será la gran ausente en la clausura de las Festas do Verán tras renunciar la comisión de fiestas al tener conocimiento del cambio en su elenco de cantantes. De ese modo, la orquesta tinerfeña se hizo presente en la Festas do Verán de Ribeira.

Además, en la explanada de la lonja vieja se celebró el ‘Ribeira Urban Fest’ con los DJ Lg1do, Sweet Suárez, Alicia Herrero, Dumore, Borja Solla y Mateo Abelleira, mientras que en el Malecón se desarrolló la verbena con la orquesta Olympus, que recaló en la capital barbanzana con su gira ‘Más allá del Olimpo’. Durante el resto de la jornada de ayer hubo pasacalles a cargo del grupo de música tradicional Tahume abrirán hoy el tercer día de las Festas do Verán de Ribeira, que incluirá ,un mercadillo solidario de A Creba en la Avenida Rosalía de Castro, un parque de hinchables en el parque García Bayón y fiesta de la espuma, una sesión vermú con Chiña en la Praza de Vigo y un torneo 3x3 de baloncesto.