Ribeira habilita puntos violeta en diferentes espacios de la ciudad durante las Festas do Verán

El punto violeta impulsado por el CIM de Ribeira se está instalando en lugares de gran concentración de personas durante los festejos estivales en la capital barbanzana Chechu Río

El Centro de Información á Muller de Ribeira puso en marcha los puntos violeta durante las Festas do Verán de la ciudade. Después de que este miércoles se instaló en la entrada de la rotonda en homenaje a las Amas de Casa y ayer lo hizo en el Malecón, en las inmediaciones de donde tuvieron lugar los espectáculos de las orquestas Panorama y París de Noia, respectivamente, hoy regresará de 23.00 a 05.30 horas a las proximidades de la explanada de la vieja lonja, donde tendrá lugar el encuentro de DJ ‘Ribeira Urban Fest’, mientras que mañana, 1 de agosto, lo hará en la Praza de Pontevedra, de 24.00 a 06.00 horas, donde tendrá lugar la actuación del DJ Mateo Abelleira con Planet Discomóvil; y al día siguiente, de 22.30 a 03.00 horas, cerca de la caseta de la Cruz Roja, donde se desarrollará la última verbena de estos festejos estivales con la orquesta New York, que sustituyó a la inicialmente prevista Nuena Línea.

La concejala de Igualdade, Ana Barreiro, explicó que la Administración local da continuidad a esta medida, como ya hizo en anteriores celebraciones, como sucedió en la reciente de la Festa da Dorna, para "ofrecer información, atención e acompañamento fronte ás violencias machistas creando estes espazos seguros”. La edila recordó que el Ayuntamiento ribeirense “traballa constantemente en contribuír a unha sociedade máis igualitaria con outras accións como, por exemplo, o curso que se impartiu recentemente a establecementos hostaleiros en colaboración coa Dirección Xeral de Violencia de Xénero arredor da formación sobre o protocolo de actuación ante a violencia sexual e LGTBIfóbica en locais de lecer nocturno”.