Ribeira exige a la Consellería de Sanidade la cobertura de las plazas vacantes de médicos en su centro de salud y el consultorio de Aguiño

La entrada principal del centro de salud de Ribeira acogió ayer una nueva concentración ciuudadana para reclamar a la Consellería de Sanidade la cobertura de todas las plazas de médicos

La entrada principal del centro de salud de Ribeira acogió ayer una nueva concentración ciuudadana convocada por la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza para demandarde la Consellería de Sanidade la cobertura de todas las plazas de médicos. Desde dicho colectivo denuncian que, en estos momentos, hay dos facultativos de vacaciones, y que pese a que se reincorporarán a comienzos de agosto, en esa fecha serán otros los que disfruten de ese descanso en el periodo estival. Además, a esas ausencias se suman las de dos doctoras del turno de tarde, una de las cuales se jubiló y otra que fue trasladada a otro centro de trabajo, y por el momento no se vislumbra que se vayan a cubrir esas dos plazas con los correspondientes profesionales.

El BNG de Ribeira, del que varios de sus integrantes secundaron dicha protesta, lamentó públicamente que haya menos médicos en una época del año como el verano en el que aumenta la población con la llegada de turistas, por lo que reclama a la Consellería de Sanidade que se cubran todas las plazas en el centro de salud de Ribeira y en el consultorio periférico de Aguiño, ya ses `porque están vacantes o por bajas o vacaciones de sus titulares. "É inadmisible que en pleno verán, coa poboación multiplicándose e en plena celebración das festas, a Xunta continúe sen garantir unha atención sanitaria digna", manifestó el portavoz municipal de la formación frentista, Luis Pérez, quien subrayó que esa situación está provocando "un progresivo deterioro da atención sanitaria no municipio".

Presión asistencial

Pérez Barral incidió en que "estamos nun momento de moita presión asistencial, cun importante incremento da poboación e coincidindo ademais coa celebración das festas, polo que resulta incomprensible que a Xunta de Galicia se negue a dotar o centro de saúde do persoal que debería ter". Y advirtió que esa situación está provocando "un aumento considerable" en los tiempos de espera para conseguir una cita en Atención Primaria, "obrigando a moitas persoas a recorrer ao servizo de Urxencias como única alternativa para seren atendidas". A ello, agregó que el colapso en los servicios de Urxencias no es consecuencia de un aumento puntual de la demanda, "senón da incapacidade do PP para garantir unha atención primaria forte e dotada dos profesionais necesarios", sostuvo el líder nacionalista.

Luis Pérez afirmó que la situación también es "especialmente preocupante" en el ambulatorio de Aguiño, donde según la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza no se está cubriendo ningún día, ni siquiera parcialmente, la baja de larga duración -más de 9 meses- de una de las dos médicas de familia, "xerando importantes atrasos nas citas de consultas", según indicó su portavoz, Marián Rodríguez, a lo que el BNG añade que también se ocasiona "un evidente prexuízo á veciñanza". Por ello, para las once y media de esta mañana está convocada una concentración similar ante el consultorio de dicha parroquia. La formación nacionalista reclama a Sanidade "que rectifique e adopte as medidas necesarias para garantir unha asistencia sanitaria pública de calidade tanto en Ribeira como en Aguiño, cubrindo todas as baixas, vacacións e prazas vacantes".

Y, por último, también lamentó la "absoluta pasividade" del bipartito ribeirense, al que acusa de "permanecer desaparecido ante un problema que afecta directamente ao benestar da veciñanza. "Botamos en falta un goberno que se poña ao lado da veciñanza e defenda con firmeza un dos servizos públicos máis importantes que temos como sociedade. Vemos como a alcaldesa, María Sampedro, segue priorizando as siglas do PP antes que os dereitos dos ribeirenses cando a Sanidade Pública merece un compromiso claro e unha defensa decidida por parte de todos", concluyó Pérez Barral.