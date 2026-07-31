El evento de DJ ‘Ribeira Urban Fest’ y el espectáculo de la orquesta Olympus serán hoy los atractivos de las Festas do Verán

La explanada de la vieja lonja acogió el espectáculo de la orquesta Panorama Chechu Río

Los pasacalles a cargo del grupo de música tradicional Tahume abrirán hoy el tercer día de las Festas do Verán de Ribeira, que incluirá un mercadillo solidario de A Creba en la Avenida Rosalía de Castro (11.30), un parque de hinchables en el parque García Bayón (11.30 y 18.00) y fiesta de la espuma (20.00), una sesión vermú con Chiña en la Praza de Vigo (12.30), un torneo 3x3 de baloncesto (17.00) y verbena en el Malecón con la r Olympus, que recalará en la capital barbanzana con su gira ‘Más allá del Olimpo’ (23.00 y 1.30), mientras que en la explanada de la lonja vieja se celebrará el ‘Ribeira Urban Fest’ con los DJ Lg1do, Sweet Suárez, Alicia Herrero, Dumore, Borja Solla y Mateo Abelleira.

Ese espacio portuario fue el que en torno a la medianoche del miércoles al jueves albergó el macroespectáculo de la Panorama dentro de su gira ‘Time Tour’ -incluyó guiños al título de Campeón del Mundo de la selección española de fútbol, entre otros-, que atrajo a miles de fieles, que interactuaron con los componentes de la orquesta en un pase único de alrededor de tres horas, coreando y coreografiando los temas que interpretó, tanto los de siempre como los últimos éxitos de los artistas más conocidos. Además de su escenario de grandes dimensiones y la ingente cantidad de lucerío y de decibelios, a ambos lados del mismo hubo dos pantallas de gran tamaño en las que se fueron proyectando imágenes en directo del evento.

En la jornada de ayer hubo durante el horario matinal los pasacalles a cargo del grupo de música tradicional Os Salgueiriños, así como el concierto infantil y familiar ‘Brinca Vai’ de Paco Nogueiras en la Praza Porta do Sol, mientras que de noche se procedió a la inauguración de la exposición titulada ‘Mulleres’ del artista local Jontxu Argibay y, a partir de las once de la noche estaban previstos los dos pases de una verbena en el Malecón amenizada por la orquesta París de Noia dentro de su gira 'Va por ti'.