El parricida de Aguiño pasa a disposición judicial acusado de homicidio doloso y tenencia ilícita de armas

La Policía Nacional condujo al joven parricida hasta las dependencias judiciales ribeirenses Chechu Río

El aguiñense de 24 años, A.P.F., al que la Policía Nacional detuvo en torno a las dos de la tarde del miércoles bajo la acusación de haber matado a su padre, Alberto Parada, de 47 años, de dos disparos con una carabina del calibre 22 en la cabeza en el domicilio familiar de la Rúa Vionta, de Aguiño, acaba de pasar a disposición de la titular de la Plaza 1 de lo Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ribeira. Y lo ha hecho como investigado por un delito de homicidio doloso y otro de tenencia ilícita de armas, por el que la Fiscalía solicita su ingreso en prisión preventiva.

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El muchacho, que confesó la autoría de los hechos a los abogados que lo asistieron, tanto al de oficio que le prestó asistencia en un primer momento y que estuvo presente en el registro de la segunda vivienda de la misma finca de los hechos en la que residía y donde fue hallada el arma de fuego homicida, como al contratado por la familia dada la complejidad del caso y la necesidad de encargar la realización de informes periciales, así como la práctica de otras diligencias, se acogió a su derecho a no declarar en la comisaría.

En estos momentos se está a la espera de la decisión que adopta la jueza sobre la situación en la que queda el joven, ya sea sobre su ingreso en la cárcel provincial de Teixeiro o si lo deja en libertad, ya sea con o sin medidas cautelares, o acuerda otro tipo de medida.