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Ribeira

El parricida de Aguiño pasa a disposición judicial acusado de homicidio doloso y tenencia ilícita de armas

Chechu López
31/07/2026 13:07
La Policía Nacional condujo al joven parricida hasta las dependencias judiciales ribeirenses
La Policía Nacional condujo al joven parricida hasta las dependencias judiciales ribeirenses
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El aguiñense de 24 años, A.P.F., al que la Policía Nacional detuvo en torno a las dos de la tarde del miércoles bajo la acusación de haber matado a su padre, Alberto Parada, de 47 años, de dos disparos con una carabina del calibre 22 en la cabeza en el domicilio familiar de la Rúa Vionta, de Aguiño, acaba de pasar a disposición de la titular de la Plaza 1 de lo Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ribeira. Y lo ha hecho como investigado por un delito de homicidio doloso y otro de tenencia ilícita de armas, por el que la Fiscalía solicita su ingreso en prisión preventiva.

El joven detenido fue conducido por una agente de la Policía Nacional a la finca donde ocurrieron los hechos

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El muchacho, que confesó la autoría de los hechos a los abogados que lo asistieron, tanto al de oficio que le prestó asistencia en un primer momento y que estuvo presente en el registro de la segunda vivienda de la misma finca de los hechos en la que residía y donde fue hallada el arma de fuego homicida, como al contratado por la familia dada la complejidad del caso y la necesidad de encargar la realización de informes periciales, así como la práctica de otras diligencias, se acogió a su derecho a no declarar en la comisaría. 

En estos momentos se está a la espera de la decisión que adopta la jueza sobre la situación en la que queda el joven, ya sea sobre su ingreso en la cárcel provincial de Teixeiro o si lo deja en libertad, ya sea con o sin medidas cautelares, o acuerda otro tipo de medida.

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