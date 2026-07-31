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Ribeira

Dieciocho cuadros y 19 esculturas conforman la exposición que el artista local Jontxu Argibay dedica en Ribeira a las mujeres

La colección de trabajos del artista local, que se inauguró anoche en el centro ‘Lustres Rivas’, se podrá visitar hasta el 5 de septiembre

Chechu López
31/07/2026 12:30
Jontxu Argibay agradeció la intervención musical durante la inauguración de la muestra de la soprano noiesa Esperanza Mara, a la que retrató en una acuarela sobre papel
Jontxu Argibay agradeció la intervención musical durante la inauguración de la muestra de la soprano noiesa Esperanza Mara, a la que retrató en una acuarela sobre papel
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El centro ‘Lustres Rivas’ de Ribeira alberga desde ayer la exposición ‘Mulleres’ de Jontxu Argibay, que está compuesta por un total de 18 cuadros -11 acuarelas y 7 óleos- y 19 esculturas, y que se enmarca dentro de la programación ‘A Fiestra da Cultura’ y se engloba también en el cartel de la Festas do Verán de la  capital barbanzana. A primera hora de la noche de este jueves tuvo lugar su inauguración de esta muestra que rinde un homenaje a la figura femenina desde la admiración, el respeto y la belleza que siente el artista local por ella.

Sus 18 pinturas reflejan, además de a su madre, a actrices, poetas o intérpretes como Aida Tarrío, Cristina Castaño, Susana Sampedro, Rosalía Vila, Valeria Castro, Zendaya, Candela Peña o Esperanza Mara, soprano esta última que fue la encargada de amenizar musicalmente el acto inaugural, al que asistió cerca de un centenar de personas. Tal y como se indicó en ese acto protocolario, la colección artística incluye 19 figuras, de las que 13 son de aglomerado, 4 de talla directa, una mixta y una de cerámica, que recogen perfiles femeninos o de la maternidad. La exposición se podrá visitar de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 y los sábados de 12.00 a 14.00 horas.

Calidad y trayectoria

La alcaldesa ribeirense, María Sampedro, que intervino en el acto inaugural junto a la concejala de Cultura, Ana Barreiro, el propio Jontxu Argibay - animó a los asistentes y a cuantos visiten la muestra en las próximas semanas a conocer la historia que - y Goretti Bello, amiga del autor, destacó la importancia de dar hueco a los creadores de la localidad, especialmente al coincidir la apertura de esta exposición con los festejos estivales de la ciudad. Además, puso en valor la calidad de las obras expuestas y la trayectoria artística de Argibay.

En ese sentido, la primera edila subrayó que "o talento deste ribeirense non está hoxe só dentro destas paredes, pois a súa obra tamén forma parte da identidade cultural do municipio a través de diferentes pezas escultóricas integradas na paisaxe urbana”, tales como el ‘Polbeiro de Castiñeiras’, seña de identidad de su parroquia natal; la ‘Segadora de Olveira’, donde pone en valor el duro trabajo de la mujer del campo, o la figura eterna del maestro Manuel Ayaso, sentado en la Praza do Concello como era habitual encontrarlo pintando y escribiendo, y que es reflejo de la influencia que el universal artista aguiñense, ya fallecido, tuvo en las creaciones de Jontxu Argibay.

Jontxu Argobay estuvo arropado en el acto inaugural de su exposición 'Mulleres' por su amiga Goretti Bello, la soprano Esperanza Mara, autoridades municipales y alrededor de un centenar de personas
Jontxu Argobay estuvo arropado en el acto inaugural de su exposición 'Mulleres' por su amiga Goretti Bello, la soprano Esperanza Mara, autoridades municipales y alrededor de un centenar de personas
Chechu Río
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