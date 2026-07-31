Dieciocho cuadros y 19 esculturas conforman la exposición que el artista local Jontxu Argibay dedica en Ribeira a las mujeres
La colección de trabajos del artista local, que se inauguró anoche en el centro ‘Lustres Rivas’, se podrá visitar hasta el 5 de septiembre
El centro ‘Lustres Rivas’ de Ribeira alberga desde ayer la exposición ‘Mulleres’ de Jontxu Argibay, que está compuesta por un total de 18 cuadros -11 acuarelas y 7 óleos- y 19 esculturas, y que se enmarca dentro de la programación ‘A Fiestra da Cultura’ y se engloba también en el cartel de la Festas do Verán de la capital barbanzana. A primera hora de la noche de este jueves tuvo lugar su inauguración de esta muestra que rinde un homenaje a la figura femenina desde la admiración, el respeto y la belleza que siente el artista local por ella.
Sus 18 pinturas reflejan, además de a su madre, a actrices, poetas o intérpretes como Aida Tarrío, Cristina Castaño, Susana Sampedro, Rosalía Vila, Valeria Castro, Zendaya, Candela Peña o Esperanza Mara, soprano esta última que fue la encargada de amenizar musicalmente el acto inaugural, al que asistió cerca de un centenar de personas. Tal y como se indicó en ese acto protocolario, la colección artística incluye 19 figuras, de las que 13 son de aglomerado, 4 de talla directa, una mixta y una de cerámica, que recogen perfiles femeninos o de la maternidad. La exposición se podrá visitar de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 y los sábados de 12.00 a 14.00 horas.
Calidad y trayectoria
La alcaldesa ribeirense, María Sampedro, que intervino en el acto inaugural junto a la concejala de Cultura, Ana Barreiro, el propio Jontxu Argibay - animó a los asistentes y a cuantos visiten la muestra en las próximas semanas a conocer la historia que - y Goretti Bello, amiga del autor, destacó la importancia de dar hueco a los creadores de la localidad, especialmente al coincidir la apertura de esta exposición con los festejos estivales de la ciudad. Además, puso en valor la calidad de las obras expuestas y la trayectoria artística de Argibay.
En ese sentido, la primera edila subrayó que "o talento deste ribeirense non está hoxe só dentro destas paredes, pois a súa obra tamén forma parte da identidade cultural do municipio a través de diferentes pezas escultóricas integradas na paisaxe urbana”, tales como el ‘Polbeiro de Castiñeiras’, seña de identidad de su parroquia natal; la ‘Segadora de Olveira’, donde pone en valor el duro trabajo de la mujer del campo, o la figura eterna del maestro Manuel Ayaso, sentado en la Praza do Concello como era habitual encontrarlo pintando y escribiendo, y que es reflejo de la influencia que el universal artista aguiñense, ya fallecido, tuvo en las creaciones de Jontxu Argibay.