Decretan el ingreso en prisión del joven parrocida de Aguiño, al que se investiga por homicidio y tenencia ilícita de armas

Una patrulla de la comisaría ribeirense conduce al joven aguiñense investigado por el parricido desde las dependencias judiciales a los calabozos de la Policía Local Chechu Río

La titular de la Plaza 1 de lo Civil de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ribeira, en funciones de guardia, dictó poco antes de las tres y media de esta tarde un auto de ingreso en prisión, comunicada y sin fianza para el autor confeso de la muerte de su padre, Alberto Parada Sieira, de 47 años, al que poco antes de las dos de la tarde del pasado miércoles le disparó dos balas en la cabeza con una carabina del calibre 22 en la vivienda familiar ubicada en la Rúa Vionta, en Aguiño. Se trata del aguiñense A.P.F., de 24 años, que desde un primer momento reconoció la autoría de los hechos y al que se investiga por un delito de homicidio, que está pendiente de calificación definitiva, y otro de tenencia ilícita de armas.

A su salida de la sede judicial de la capital barbanzana, el abogado del muchacho, Lito Méndez, que defiende al joven investigado por esos hechos, manifestó el expreso deseo de la familia de que no se hagan declaraciones, pero únicamente se pronunció para indicar que “se trata de un drama familiar” y que “toda la familia apoya al chico”. El conocido letrado ribeirense anunció que van a recurrir el auto de ingreso en prisión para A.P.F., precisando de que tienen cinco días para ello y que lo analizarán de manera pormenorizada. La decisión judicial de privar de libertad al joven aguiñense se basa, sobre todo, en la gravedad de los hechos y en el riesgo de futa, con lo que atendió la petición de la representante del Ministerio Público, frente al abogado defensor, que solicitó su puesta en libertad, y en caso de que se considerase necesario se adoptasen medidas cautelares menos gravosas que el ingreso en la cárcel.

La declaración del muchacho investigado por dicho parricidio se prolongó durante bastante tiempo, pues respondió a todas las preguntas que le formularon la jueza, la fiscal y su propio letrado defensor, y volvió a reconocer la autoría de los hechos que se le atribuyen, como ya había confesado ante la Policía, al igual que también hizo ante el propio Lito Méndez y el abogado de oficio que le asistió en un primer momento y que estuvo presente en el registro de la segunda vivienda de la finca donde ocurrieron los hechos, en la que residía el joven detenido, y en la que se localizó la carabina del calibre 22 con la que disparó y mató a su padre, Alberto Parada, de 47 años, cuyos restos mortales serán incinerados en el Tanatorio do Barbanza de Pompas Fúnebres del Noroeste, en Xarás.

Lito Méndez manifestó que ese reconocimiento de la autoría de los hechos constituye un atenuante de confesión, recogido en el artículo 21 del Código Penal. Y añadió que la reacción del joven investigado por el parricidio fue derivada de la “tensión de muchos años y una situación familiar de toda la vida”, y que la gota que colmó el vaso fue lo que el propio A.P.F. confesó que ocurrió momentos antes de disparar en respuesta a una presunta agresión a su abuela. También indicó que desde la familia piden respeto ante la delicada situación que están pasando por todo lo ocurrido, a lo que se ha sumado el ingreso en prisión preventiva de uno de sus integrantes.