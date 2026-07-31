Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

La actriz y directora compostelana ultima en O Barbanza la filmación de su película 'O da miña nai', con localizaciones en la playa de Castiñeiras

Chechu López
31/07/2026 18:25
El director de la Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, visitó esta mañana el rodaje en la playa de Castiñeiras
El director de la Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, visitó esta mañana el rodaje en la playa de Castiñeiras
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La actriz, guionista y directora compostelana Nerea Barros ultima la filmación del largometraje largometraje ‘O da niña nai’, de Zeitun Films y Cólera Films -cuentan con Felipe Lage y la propia Nerea Barros en la producción ejecutiva- en distintas localizaciones de O Barbanza. Se trata de una producción que cuenta con una subvención de 120.000 euros de la Xunta de Galicia, que se presenta como un poema fílmico y se desarrolla en un lenguaje híbrido entre la ficción y el documental con un trasfondo autobiográfico. Aprovechando esa circunstancia, el director de la Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, visitó esta mañana el rodaje en la playa de Castiñeiras. 

En esta película, además de la dirección, del guion y de la producción ejecutiva, Nerea Barros asume la interpretación junto a la actriz Carmen Noya. El paisaje natural, los objetos de la memoria y el espacio sonoro son elementos importantes en esta cinta audiovisual, para cuya banda sonora está prevista la participación de artistas gallegos como Mercedes Peón y Abraham Cupeiro. El rodaje, con una duración de cuatro semanas y que se realiza en gallego como castellano, arrancó en la parroquia compostelana de San Cristovo do Eixo, tierra de la familia de la protagonista, continuó por el entorno del río Ulla, en Pontevea (Teo) y finalizará mañana en O Barbanza. 

‘O da niña nai’ presenta la historia en la que, tras la muerte de su padre, el personaje interpretado por Nerea regresa a Galicia para escuchar el murmullo de su tierra y mirar a su madre como si fuera la primera vez. Desde las productoras de la ‘O da niña nai’ indica que la cámara se convierte en una forma de estar, de escuchar y de sostener. “Carmen, de 81 años, habita una vida sencilla: el campo, el cementerio, las partidas de cartas... En ese espacio compartido, la hija busca las huellas del padre en los gestos de la madre y observa sin intervenir hasta que la emoción la arrastra dentro del plano”, precisaron.

 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620