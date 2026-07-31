La actriz y directora compostelana ultima en O Barbanza la filmación de su película 'O da miña nai', con localizaciones en la playa de Castiñeiras

El director de la Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, visitó esta mañana el rodaje en la playa de Castiñeiras

La actriz, guionista y directora compostelana Nerea Barros ultima la filmación del largometraje largometraje ‘O da niña nai’, de Zeitun Films y Cólera Films -cuentan con Felipe Lage y la propia Nerea Barros en la producción ejecutiva- en distintas localizaciones de O Barbanza. Se trata de una producción que cuenta con una subvención de 120.000 euros de la Xunta de Galicia, que se presenta como un poema fílmico y se desarrolla en un lenguaje híbrido entre la ficción y el documental con un trasfondo autobiográfico. Aprovechando esa circunstancia, el director de la Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, visitó esta mañana el rodaje en la playa de Castiñeiras.

En esta película, además de la dirección, del guion y de la producción ejecutiva, Nerea Barros asume la interpretación junto a la actriz Carmen Noya. El paisaje natural, los objetos de la memoria y el espacio sonoro son elementos importantes en esta cinta audiovisual, para cuya banda sonora está prevista la participación de artistas gallegos como Mercedes Peón y Abraham Cupeiro. El rodaje, con una duración de cuatro semanas y que se realiza en gallego como castellano, arrancó en la parroquia compostelana de San Cristovo do Eixo, tierra de la familia de la protagonista, continuó por el entorno del río Ulla, en Pontevea (Teo) y finalizará mañana en O Barbanza.

‘O da niña nai’ presenta la historia en la que, tras la muerte de su padre, el personaje interpretado por Nerea regresa a Galicia para escuchar el murmullo de su tierra y mirar a su madre como si fuera la primera vez. Desde las productoras de la ‘O da niña nai’ indica que la cámara se convierte en una forma de estar, de escuchar y de sostener. “Carmen, de 81 años, habita una vida sencilla: el campo, el cementerio, las partidas de cartas... En ese espacio compartido, la hija busca las huellas del padre en los gestos de la madre y observa sin intervenir hasta que la emoción la arrastra dentro del plano”, precisaron.