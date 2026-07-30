Un total de 22 comercios participarán del 7 al 9 de agosto en la XXI Feira de Oportunidades 'Viamare Stock 2026' de Ribeira

La sede de la Asociaicón de Empresarios de ribeira acogió el acto de presentación de la feria de oportunidades 'Viamare Stocks 2026'

La Asociación de Empresarios de Ribeira programó la XXI Feira de Oportunidades ‘Viamare Stock 2026’ para los días 7, 8 y 9 de agosto en el Malecón de la capital barbanzana, y que contará con la participación de un total de 22 comercios, que ofrecerán a los visitantes una amplia selección de productos “con importantes descontos”. Desde la patronal local que preside Francisco Martínez Gude, que estuvo acompañado del secretario de la entidad, y del concejal de Relacións Institucionais, Ramón Doval, todo ello convertirá dicho evento “nunha excelente ocasión para apoiar ao comercio local e realizar compras de calidade a prezos moi atractivos”.

La principal novedad de la presente edición es que el recinto ferial cerrará al mediodía, de 15.00 a 17.00 horas, de manera que los horarios para los tres días serán de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 22.00 el viernes y el domingo y de 10.00 a 15.00 y de 17.00 a 22.00 el sábado. Además, se informó que en esta ocasión se reservará un espacio para la asociación AGAPE, que participará en la feria con su tienda solidaria. Desde la AER expresaron su agradecimiento a Agadea por su colaboración en la elaboración por parte de sus usuarios de elementos decorativos del recinto que albergará ‘Viamare Stock 2026’

Martínez Gude, que también agradeció la cofinanciación de Comercio Galego de la Xunta, manifestó que la A XXI Feira de Oportunidades ‘Viamare Stock 2026’ “consolídase un ano máis como unha iniciativa que impulsa o comercio local, dinamiza a economía da vila e se converte nun punto de encontro para veciñanza e visitantes, fomentando as compras de proximidade e poñendo en valor o tecido comercial do municipio”. Por ello, animó a toda a ciudadanía y a los visitantes a “achegarse para desfrutar desta feira”.