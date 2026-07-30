La playa palmeirense de A Corna albergará el día 8 de agosto la última cita de la tercera Xuntanza de Esculturas de Area de Ribeira

El concejala Fernando Abraldes y Suso Paz, coordinador de la actividad, junto a una representante de Ágape, presentaron la tercera edición de la Xuntanza de Esculturas de Area de Ribeira Cedida

Después de las citas que tuvieron lugar en pasados fines de semana en las playas del puerto de Aguiño y de A Ladeira en Corrubedo, la 3ª Xuntanza de Esculturas de Area llegará a su fin el próximo 8 de agosto. Será con su tercera y última acción de este verano, y que se desarrollará en la playa de A Corna, en la parroquia ribeirense de Palmeira, donde los niños podrán expresar su creatividad con arena y agua entre las cuatro y las ocho de la tarde. El Ayuntamiento de Ribeira promueve esta acción coordinada por Suso Paz y que contará con la colaboración de diversas empresas locales para ofrecer una alternativa de ocio en el entorno marino en compañía de sus familias.

Según se establece en la convocatoria de esta iniciativa, las esculturas únicamente se podrán elaborar con material y utensilios propios de la playa como calderos, palas o rastrillos, y sólo se permite utilizar el agua como método para aglomerar la arena. Fuentes municipales confirmaron que, nuevamente, será un equipo de la entidad Ágape el que ejercerá de jurado de las figuras que concurrirán a este concurso, repartiendo premios elaborados por SonAgasallo. Las inscripciones de los participantes se deberán realizar en la oficina de Turismo de manera presencial o bien llamando al número de teléfono de contacto 981 873 007.

“É un evento que conta sempre con moi boa acollida, pois estamos falando de que na Ladeira participaron máis dun cento de nenos e nenas que, xunto aos seus familiares, representaron arredor de 300 persoas neste anaco de litoral", manifestó el concejal de Mar e Promoción do Litoral, Fernando Abraldes, quien animó a los chiquillos de la zona y del resto del municipio a participar en esta nueva propuesta.