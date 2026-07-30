El parricida de Aguiño confiesa que disparó a su padre tras una presunta agresión a su abuela

El joven detenido fue conducido por una agente de la Policía Nacional a la finca donde ocurrieron los hechos Chechu Río

El aguiñense de 24 años A.P.F, detenido bajo la acusación de matar a su padre Alberto Parada, de 47 años, de dos disparos de bala con una carabina de calibre 22 en la cabeza, confesó que reaccionó de esa manera en respuesta a una presunta agresión a su abuela. Igualmente, manifestó que tanto él como su abuela estaban siendo sometidos a supuestos malos tratos por su progenitor desde hace años, así como que el entorno hostil en el que estaba siendo criado y su estado psicológico vulnerable, junto con el episodio narrado, le hicieron reaccionar de la manera en que lo hizo poco antes de las dos de la tarde de este miércoles. Aunque este caso aún se encuentra en una fase muy inicial, es por ello por lo que se cree que esa podría ser la línea estratégica de defensa, alegando legítima defensa de una tercera persona, que en este caso sería de su propio ámbito familiar, junto a otros argumentos.

Así ha trascendido después de que el joven parricida mantuviese un breve contacto con el abogado de oficio para detenidos que lo asistió en un primer momento, y que también participó en el registro de la propiedad. Esa inspección fue la que permitió la localización del supuesto arma homicida en la segunda vivienda de la misma finca en la que se ubica el escenario del crimen, y en la que residía el muchacho, aunque también hacía vida en la casa principal. El arma de fuego empleada será sometida a un informe de balística. Del encuentro con ese letrado se ha podido saber que el joven estaba bastante tembloroso y presentaba un posible cuadro de ansiedad, por lo que el letrado le recomendó que acudiera a un médico para que le realizase una exploración médica, algo que el abogado también le solicitó a la Policía Nacional que llevase a cabo, y así se realizó.

Informes periciales

A la espera del avance de las investigaciones y de la instrucción del caso, todo apunta a que la celebración del juicio correspondiente se seguirá por el procedimiento del jurado popular, y que será necesario por parte de la defensa del ahora detenido e investigado el encargo de diferentes pruebas periciales, como un estudio psicológico dele joven, así como su historial clínico, y la contratación de un perito externo para que emita los informes correspondientes. Debido a que ese tipo de gastos no pueden ser asumidos por un abogado del turno de oficio, es por lo que le planteó a la familia que busque un letrado de pago para que se haga cargo de la defensa del muchacho, un trámite que ya se realizó.

Está previsto que el joven A.P.F. pase a lo largo de la jornada de hoy a disposición de la Plaza 1 de lo Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ribeira, que se encuentra en funciones de guardia, y pueda tomarle declaración para adoptar una decisión sobre la situación en la que queda el muchacho, ya sea su envío a prisión preventiva o puesta en libertad, y en este caso si le aplican medidas cautelares o no. Mientras tanto, la Policía Nacional continuó con la práctica de diligencias, entre las que se incluyeron la toma de declaración a personas del ámbito familiar y cercano de la víctima mortal y de su hijo mayor.