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Ribeira

El artista Eduardo Hermo donó al Ayuntamiento de Ribeira una de las obras de su colección ‘Retrospectiva’

El pintor también llevó a cabo varias visitas guiadas a su exposición en el centro ‘Lustres Rivas’ para alumnado de distintos programas municipales

Chechu López
30/07/2026 11:55
El cuadro donado por Eduardo Hermo lleva por título ‘Mariña imaxinaria’ y lo recogió la concejala de Cultura, Ana Barreiro
El cuadro donado por Eduardo Hermo lleva por título ‘Mariña imaxinaria’ y lo recogió la concejala de Cultura, Ana Barreiro
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La exposición ‘Retrospectiva’ de Eduardo Hermo concluyó su estancia en el centro cultural ‘Lustres Rivas’ de Ribeira y, con tal motivo, el artista decidió donar al Ayuntamiento una de sus obras, ‘Mariña imaxinaria’, una pieza mixta sobre tabla con pedramol, acuarela e acrílico que realizó en el año 2015, y de la que hizo entrega a la concejala de Cultura, Ana Barreiro.

El pintor también llevó a cabo visitas guiadas a su muestra y que estuvieron dirigidas a alumnado de programas municipales como fue los casos de taller de memoria, del IV Ciclo de la USC y del curso de lengua y cultura galegas.su colección estuvo integrada por una treintena de obras, principalmente óleos y acrílicos, que repasaron las tres décadas de trayectoria de Eduardo Hermo en el mundo del arte. Durante el presente mes, su exposición recibió unas 200 visitas, entre las que se incluyeron también las de Mónica Ayaso, hija del fallecido pintor aguiñense Manuel Ayaso.

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