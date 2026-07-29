Una inversión de 410.000 euros logra mejorar la capacidad diagnóstica de los pacientes en el Hospital do Barbanza

La comitiva encabezada por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, visitó la nueva sala de radiología digital del Hospital do Barbanza Chechu Río

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, destacó esta mañana que la inversión autonómica de más de 410.000 euros ha permitido reforzar y mejorar la capacidade diagnóstica del Hospital do Barbanza. Ello ha sido posible al contar con un a nueva sala de Radioloxía y dos nuevos ecógrafos para los servicios de Urxencias y de Dermatoloxía. El titular de la cartera sanitaria, junto con la delegada territorial en A Coruña, Belén do Campo; el director xeral de Atención Primaria e Comunitaria del Sergas, Salvador Mariño-Ageitos, y el gerente del Área Sanitaria de Santiago-O Barbanza, Ángel Facio, realizó una visita al complejo hospitalario barbanzano, que dirige Hugo Pérez, y que también los acompañó en el recorrido para comprobar el funcionamiento de los nuevos equipamientos.

Durante la misma, Gómez Caamaño pudo conocer de primera mano y a través de las explicaciones que le ofrecieron los profesionales de los referidos servicios, esos nuevos equipamientos con que se dotó a este centro asistencial, y comprobar como las inversiones de la Xunta de Galicia se transforman en mejores medios para el personal sanitario y en una atención más precisa y de mayor calidad para los pacientes. Así, el conselleiro explicó que entre las mejoras se contempla una sala de radiología dotada con la última tecnología y nuevos ecógrafos, uno de ellos portátil para el servicio de Urxencias, y otro para Dermatoloxía, y que describió como “dotacións que reforzarán a capacidade diagnóstica do hospital e que permiten seguir achegando tecnoloxía de vangarda á Sanidade Pública”.

La nueva sala de Radioloxía, que contó con una inversión cercana a los 250.000 euros, mejora la calidad de la imagen, aumenta la precisión diagnóstica, reduce la radiación que recibe el paciente e incorpora herramientas basadas en Inteligencia Artificial (IA), además de disponer de tecnología de imagen 3D. Según detalló, permitirá realizar alrededor de 2.100 pruebas cada año, lo que incrementará la capacidad asistencial. Además, se complementa con un equipo de radiología portátil, que supuso una inversión de 111.000 euros, y que facilita la atención a personas con movilidad reducida y posibilita también al hospital comarcal ganar en agilisad y precisión diagnóstica.

Evaluación más precisa

Al mismo tiempo, gracias a una inversión de 29.000 euros, el servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza logró mejorar notablemente su capacidad diagnóstica con la dotación de un ecógrafo portátil, mientras que hace dos meses ya se incorporó, tras una inversión de más de 21.000 euros, un nuevo ecógrafo de última generación para reforzar el servicio de Dermatoloxía, que es una especialidad con una demanda creciente. “Este ecógrafo permite realizar unha avaliación máis precisa e inmediata das lesións cutáneas e subcutáneas, dispoñendo de técnicas diagnósticas non invasivas directamente na consulta e mellorando a planificación dos tratamentos cunha asistencia máis resolutiva”, precisó Gómez Caamaño, quien aprovechó para poner en valor la importante actividad del servicio de Dermatoloxía, que el año pasado realizó cerca de 8.200 consultas y más de 8.400 citas programadas y, asimismo, llevó a cabo 300 intervenciones y cientos de pruebas específicas.

El conselleiro de Sanidade explicó que los más de 410.000 euros de inversión de la Xunta en el complejo asistencial ubicado en el lugar ribeirense de Salmón, que forma parte de la red del Sergas, se engloba en la estrategia del ejecutivo galego por seguir modernizando el equipamento sanitario de los hospitales comarcales con el propósito de acercar una sanidad de vanguarda a todo el territorio. Respecto a la apuesta por el Hospital do Barbanza recordó la reciente adquisición y entrada en funcionamiento de una ambulancia de Soporte Vital Avanzando (SVA) con base en el mismo y que permite mejorar la atención a las urgencias de más de 75.000 ciudadanos. Y dijo que la Xunta de Galicia sigue avanzando en el futuro hospital de día oncohematológico, que permitirá ofrecer tratamientos especializados sin que los pacientes tengan que desplazarse a otros hospitales.