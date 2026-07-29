Rosa Crujeiras asegura que “hai lugares que nunca deixamos atrás, mesmo cando marchamos, seguen connosco” y para ella son Ribeira, Artes y A Teixoeira

La primera mujer elegida como rectora de la USC dirigió unas palabras a la gente congregada en la Praza do Concello Chechu Río

Ribeira dio ayer el pistoletazo a sus Festas do Verán con la lectura del pregón a cargo de la vecina de Artes y recientemente elegida rectora de la Universidade de Santiago de Compostela, Rosa Crujeiras, siendo la primera mujer que lo logra en sus 531 años de historia. Entre las palabras que dirigió a los congregados en la Praza do Concello destacaron; “hai lugares que nunca deixamos atrás. Mesmo cando marchamos, seguen connosco. Hai un arrecendo a salitre, unha luz sobre o mar, un recordo da infancia ou unha maneira de falar que nos acompañan toda a vida. Para min ese lugar é Ribeira. é Artes e é A Teixoeira, onde nacín e medrei”. Con anterioridad había indicado que cuando una habla de la casa "as palabras pesan un pouco máis".

Para Rosa Crujeiras “un pregón non se escribe só coa cabeza. Escríbese tamén coa memoria e co corazón. E, mentres preparaba estas palabras, decateime de que, en realidade, todo o que quería contar podía resumirse nunha idea moi sinxela: o orgullo de ser de Ribeira”. A su juicio, ser de Ribeira es saber que no es un único lugar, que son nueve parroquias, cada una de ellas con su historia, personalidad y manera de entender la vida, unidas por una sola forma de sentir el municipio, crecer sabiendo que el mar nunca está lejos, aprender también a acoger, reconocerse en la manera de hablar -"da gheada e do seseo", indicó-, llevar esta tierra allá donde de va y saber que ningún camino se hace en solitario.

“Haberá quen regrese á casa despois de moitos meses fóra e haberá quen descubra por primeira vez estas festas. Oxalá todos atopen o mesmo: unha Ribeira orgullosa do seu pasado, confiada no seu futuro e, sobre todo, feliz de celebrarse a si mesma”, subrayó la rectora de la USC, que también dedicó una parte de su intervención a destacar el importante papel de las mujeres en diferentes ámbitos: "as que estades hoxe aquí e as que estiveron antes que nós. Todas esas das que somor herdeiras... As que traballaban en Cardona, no almacén do Catalán, na de Cerqueira, na Frinsa e noutras fábricas que forman parte da memoria desta vila. As das tendas e os comercios, as das perruquerías e as panadarías. Mulleres que sostiveron familias enteiras co seu traballo, que sostiveron os fogares dos homes do mar. Porque a Ribeira que hoxe coñecemos construiuse tamén coas súas mans".

Crujeiras agregó que su pregón era tambi´çen un homenaje para ellas: "avoas, nais e fillas que, xeración tras xeración, fixeron posible a Ribeira que hoxe coñecemos. Todas esas historias, todos eses esforzos e todas esas lembranzas forman parte da Ribeira que hoxe celebramos, unha Ribeira construida entre todas e todos, coa mirada posta no futuro, pero sen esquecer nunca de onde vimos". La rectora de la USC dijo también que el motivo de estar dando el pregón era para "celebrar Ribeira", lo que fueron y lo que son; su lengua y su cultura; el mar y las parroquias, la música, el deporte y las tradiciones, y a las personas que siempre vivieron en Ribeira y también a las que un día llegaron y decidieron quedarse. Y concluyó diciendo que cuando rematen estos días de fiestas quedará no sólo un programa de actividades, sino que quedará, "unha vez máis, a alegría de saber que somos de Ribeira, poruqe Ribeira fíxonose agora tócanos a nós seguir facendo Ribeira".

Alcaldesa

En el uso de la palabra le precedió la alcaldesa, María Sampedro, que trasladó a la ciudadanía la consternación causada por el trágico suceso de horas antes en Aguiño y sus condolencias a la familia afectada. Acompañada del concejal de Festexos, Fernando Abraldes, otros integrantes de la corporación y los conselleiros de Cultura y de Política Social, José López y Fabiola García, la primera edila destacó que el pregón “debe ser un altofalante para os nosos veciños, para sentirnos orgullosos de onde somos capaces de chegar, para inspirarnos. E Rosa é o perfecto exemplo do orgullo ribeirense que queremos transmitir, haciendo referencia a su nombramiento como rectora de la institución educativa más importante de Galicia.

Sampedro Fernández dijo que el logro de Crujeiras representa también “un mérito colectivo, proba de que con esforzo, traballo e dedicación podemos chegar onde nos propoñamos”. Y puso en valor que desde el Ayuntamiento “preparamos unha programación pensada para tódolos nosos veciños, desa que busca crear grandes vivencias para tódalas idades e gustos. Porque somos conscientes de que estes festexos forman parte da nosa idiosincrasia, de todos nós, xerando recordos que protagonizan os nosos veráns. ¿O resultado? Un cartel ambicioso, á altura de todos e todas vós”.

La programación festiva arrancó horas antes con un pasacalles de el grupo de música tradicional Xiada, el espectáculo familiar ‘Cabicivai’ de Pablísimo en el atrio de la iglesia de Santa Uxía, un campeonato de ajedrez en la Casa da Xuventude, una exhibición de taekwondo del Natural Sport en la Praza do Concello -tuvo lugar en los prolegómenos del pregón- y, por último, estaba previsto la verbena de la orquesta Panorama en la explanada de la lonja vieja. El protagonismo de hoy será de la orquesta París de Noia (Malecón, 23.00 horas) y, además de los pasacalles, esta vez de Os Salgueiriños, habrá el concierto familiar ‘Brinca vai’ de Paco Nogueiras (Porta do Sol, 12.00) y la inauguración de la muestra ‘Mulleres’ de Jontxu Argibay (centro cultural ‘Lustres Rivas’, 21.00).