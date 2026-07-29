La alcaldesa de Ribeira prevé que la obra del centro de deportes náuticos de Aguiño pueda estar acabada a finales de esta semana
El PSOE criticó que el gobierno local no aclaró si sancionará a la contratista por incumplir el plazo de entrega de esta infraestructura
La alcaldesa ribeirense, María Sampedro, prevé que la obras del centro de deportes náuticos, que se encuentran en fase de construcción en el recinto portuario de Aguiño, rematen a finales de esta semana “e, se non cambian as tornas, o edificio quedará listo na súa execución, e o clube de remo poderá empezar a usar ese espazo moito máis acaído”, y al que se dotará de material, como remos para el foso, por 20.000 euros, que se incluyen en un suplemento de crédito aprobado en el último pleno. Fue en esa sesión en la que María Sampedro desveló la referida previsión, en respuesta a un ruego registrado el 8 de mayo por el portavoz del PSOE, Francisco Suárez-Puerta, para pedir explicaciones sobre esa obra, que está fuera de plazo desde el pasado 26 de marzo, y si se sancionará a la contratista.
En este sentido, desde las filas socialistas indicaron que esta actuación, adjudicada en enero de 2024 a la UTE Xestión Ambiental de Contratas SL y Prace Servicios y Obras SA por 1.179.750 euros y 14 meses de plazo de ejecución, debía estar rematada el 7 de mayo de 2025, pero que en septiembre de ese año se aprobó un modificado del proyecto técnico y se amplió el plazo de ejecución hasta el 26 de diciembre, “pero a obra tampouco foi entregada nesa data e, antes de que vencese o prazo, a adxudicataria presentou outra prórroga por outro 90 días alegando problemas cos provedores, dificultades de subministración, mal tempo e a paralización da obra”.
Suárez-Puerta refirió que el informe técnico emitido por el arquitecto municipal ya advertía que los motivos señalados por el contratista “non parecían ser non imputables ao mesmo”, excepto las inclemencias meteorológicas, y que a pesar de ello se le aprobó. El PSOE señala que llegada la nueva fecha límite tampoco se entregó la obra, pero diez días antes ya llegó una nueva solicitud para ampliar el plazo, pretendiendo llegar, como mínimo, al 16 de junio, pero fue desestimada.
Motivos
Francisco Suárez-Puerta precisó que el director de ejecución de la obra y arquitecto municipal señaló en su informe del 24 de marzo pasado en relación a dicha petición de ampliación que “os motivos sinalados polo contratista das obras non parecen non ser imputables ao mesmo, dando practicvamente os mesmos motivos que na solicitude de ampliación de prazo de execición tramitada en decembro de 2025, facendo mención as inclemencias meteorológicas coma parte do retraso na execución das obras, cando as mesmas se encontran na fase de traballos interiores desde hai máis de tres meses, polo que non parecen motivos non imputables ao contratista. Polo que se informa desfavorablemente a solicitude de ampliación de prazo”. El portavoz socialista señaló que “a esta altura, o incumprimento xa non pode ser tratado como incidencia de obra, xa que a obra acumula máis dun ano de retraso sobre a data inicial de adjudicación, sen que conste unha reacción proporcional do Concello en defensa do interese público”.
Por ello, el PSOE considera que resulta necesario que el Ayuntamiento de Ribeira “deixe de actuar a remolque das solicitudes da empresa e impulse de maneira inmediata as actuacións necesarias para determinar as responsabilidades contractuais que correspondan”. Y recordó que en octubre del año pasado, la alcaldesa se fotografió en una reunión con responsables de la adjudicataria, junto con técnicos municipales, y se informó de que en octubre llegarían las estructuras prefabricadas de hormigón para conformar el esqueleto de la nave, que en noviembre estarían listas las paredes y un mes después se completaría la cubierta, finalizando de ese modo la fase exterior, para iniciar los trabajos en el interior.
“Naquel momento, a alcaldesa sinalaba que o proyecto se encontraba paralizado e indicaba que o proxecto era vital para a veciñanza”, sostuvo Suárez-Puerta, que al presentar su ruego en mayo pasado indicó que la obra presentaba “traballos importantes pendentes de finalización e a obra non semilla estar nunha fase de recepción inmediata”, pero en estos dos meses parece que ya se llevaron a cabo. Desde el PSOE entienden que es preciso poner en el centro de esta situación al Clube de Remo Náutivo Riveira y a la ciudadanía de Aguiño “que é quen está sufrindo de maneira directa as consecuencias deste incumprimento. Esta infraestrutura non é unha obra calquera nin unha actuación sen destinatarios concretos: foi concibida para dar desposta ás necesidades dun clube cunha actividade deportiva constante, cunha base social relevante e cun papel fundamental na promoción do deporte náutico en Aguiño e en Ribeira”.
Dificultades
Ahondando en la cuestión, Suárez-Puerta Colomer dijo que cada mes de atraso supone más dificultades para entrenar y desarrollar en condiciones apropiadas un proyecto deportivo que lleva años creciendo, y precisó que “o prexuizo non é abstrato: recae sobre deportistas. Familias, adestradores e sobre unha entidade que representa a Ribeira nas competicións e que precisa esta obra en tempo e forma”. Pero, ante el panorama que presenta esta obra, los socialistas entienden que la siguiente medida que cabe estudiar es la aplicación de sanciones a la contratista, “pois o Concello non pode limitarse a conceder prórrogas ou a denegalas sen máis consecuencias e limitarse a esperar que a UTE finalice a obra. O Concello debe actuar para que a obra se entregue á maior brevidade posible”.
María Sampedro, que hizo mención a otras fechas en el procedimiento de esta obra, refirió que la primera certificación de obra fue en mayo de 2024 por 22.000 euros y la siguiente llegó en octubre de 2025 por menos de 100.000 euros, “é dicir que en 15 meses case se certificou a obra a cero”. Y agregó que la última certificación que tienen es del 23 de junio pasado, cuando la empresa les indica que quedan por certificar unos 200.000 euros. Ayer, tal como estaba planificado, se aplicó una capa de hormigón en el exterior del inmueble que corresponde a su urbanización, y la alcaldesa anunció que este viernes se colocará la escalera “que é a última peza que lle falta a este inmoble”, pues las acometidas ya están hechas y sólo resta que Portos de Galicia les de conexión. A partir de aí teremos que tomar medidas con este tema pois, coma di vostede, xa non se lle dou a última prórroga”. Suárez-Puerta considera que con esa respuesta el gobierno local no aclara si se sancionará a la adjudicataria.