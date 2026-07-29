Detenido un joven en Aguiño acusado de matar a su padre de dos disparos de bala en la cabeza

El personal sanitario de la ambulancia medicalizada del 061 trasladó a la víctima del domicilio a la ambulancia para su evacuación al Hospital do Barbanza, donde acabó falleciendo Chechu Río

Un joven fue detenido a primera hora de esta tarde por la Policía Nacional de Ribeira bajo la acusación de matar a su padre de 47 años de dos disparos de bla en la cabeza en la casa familiar de Aguiño. Fue un vecino el que en torno a las 14.00 horas alertó de que se habían producido unos disparos en un domicilio de la Rúa Vionta, en el casco urbano del principal núcleo de población de la parroquia aguiñense. Al parecer, el muchacho, que ronda la veintena de años, encañonó a su progenitor con una escopeta y le disparó en la cabeza, causándose dos heridas de bala en la región temporal del cráneo, una en el lateral izquierdo y otra en el derecho. Un vecino que escuchó los disparos acudió hasta la vivienda y fue el que dio la alerta, y hasta el lugar se movilizaron más de una docena de efectivos de la comisaría de la capital barbanzana, entre agentes de seguirdad ciudadana y personal de las unidades judicial y científica, todos ellos encabezados por el inspector jefe Diego Anaya.

La Policía Nacional, que contactó con un abogado para que prestase asistencia legal al joven detenido, ya abrió una investigación para esclarecer lo sucedido. Al lugar de los hechos también acudió una patrulla de la Policía Local ribeirense, que cortó el paso de vehículos y de personas en la referida calle, y la ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 con base en el Hospital do Barbanza.

El joven fue arrestado e introducido en el coche patrulla, mientras los efectivos sanitarios se encargaron de atender a la víctima, que presenta heridas de extrema gravedad y que llegó a entrar en parada cardiorrespiratoria cuando estaba aún en el interior de la casa, al igual que sucedió otra vez tras introducirlo en la ambulancia y cuando esta última estaba llegando al complejo asistencial ubicado en el lugar de Salmón, en la parroquia de Oleiros. Una vez allí, el hombre de 47 años fue asistido por el personal médico y de enfermería del servicio de Urxencias, que en torno a las tres y veinte de la tarde confirmó su fallecimiento.