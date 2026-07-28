Ribeira reforzará sus servicios básicos y otras prestaciones con un suplemento de crédito por importe de 877.874 euros

El primer suplemento de crédito de este año contó con el voto favorable de 20 concejales de la corporación municipal y el contrario del edil no adscrito Juan Luis Furones

El pleno ordinario de la corporación municipal de Ribeira dio luz verde al primer suplemento de crédito de este año por 877.884,49 euros, que se financiará con cargo al remanente de tesorería, para acometer diversas acciones relacionadas con los servicios básicos y otras prestaciones a la ciudadanía. Así, se contemplan 200.000 euros para la instalación de bombeos en Canaveiros, Espiñeirido y Campelos, en las parroquias de Oleiros, Corrubedo y Olveira, respectivamente, y en los lugares de Lixó y San Pedro, en Palmeira; y otros 150.000 euros para la primera fase de las obras de pavimentación, con renovación de la capa de aglomerado asfáltico y red de abastecimiento de agua potable de la Avenida de Ferrol. Además, en lo que a mejora en centros educativos se refiere, se destinan 145.209 euros a la climatización de la escuela infantil municipal, con la finalidad de buscar una solución al problema detectado de que sus usuarios tienen que soportar temperaturas entre 26 y 38 grados.

También se acometerán inversiones en edificios e instalaciones deportivas por 40.000 euros, con la mejora de la nueva grada del campo de fútbol de hierba sintética de A Fieiteira, el cambio del suelo del gimnasio de dicho complejo deportivo, la mejora de la iluminación de los polideportivos de Artes y Palmeira y actuaciones sobre el caucho y el pintado de líneas del campo de fútbol de césped artificial ‘A Trinidade’ de Oleiros. Además, en este suplemento de crédito se contemplan 100.000 euros para una nueva edición del programa de bonos ‘AmaRibeira’, y que el gobierno local respaldó en los más de 6.000 bonos descargados y la movilización de más de medio millón de euros en ventas en su última convocatoria, y otros 15.000 euros para otras acciones de apoyo y dinamización comercial. Para la organización de actividades se recogen 38.000 euros, mientras que para el futuro Centro de Deportes Náuticos se recogen 20.000 euros para la primera fase de dotación de material imprescindible para que empiece a trabajar el club que hará uso de esas instalaciones, como son espejos, tuberías y remos para el foso.

La alcaldesa de Ribeira también informó que esa propuesta de suplemento de crédito contempla 9.773,17 euros para la subsanación de las deficiencias en la iluminación del parking subterráneo del Centenario para evitar el riesgo de incendio por la degradación de los materiales, y en la que se incluye la sustitución de 121 pantallas difusoras de las luminarias y 58 luces de emergencia. Además, se procederá a la adquisición de material de control de tráfico por 25.560 euros, concretamente de diez radares pedagógicos para su instalación en distintos puntos del municipio en los que los vecinos se quejan de las velocidades elevadas de los vehículos, “para apaciguar o tráfico e mellorar a seguridade viaria”, dijo María Sampedro, que agregó que “creo que a súa eficacia evidenciouse nos instalados la Avenida da Coruña”. También se comprará maquinaria y herramientas para la Brigada de Obras por 30.208 euros. Y, por último, en gastos de personal imprevistos se incluyen 104.144,32 euros para el pago de una sentencia del año pasado a la Tesorería General de la Seguridad Social por una exempleada municipal que trabajó para el antiguo Padroado de Deportes, a la que se le estuvo pagando con facturas entre 1991 y 2004, momento en el que se regularizó su situación laboral.

Reacciones

Los representantes de la oposición expresaron sus críticas por la forma del gobierno local con esa forma de gestionar el dinero público, pero en su mayoría acabaron votando a favor de ese suplemento de crédito, a diferencia del concejal no adscrito Juan Luis Furones, que expresó su rotundo rechazo a esa propuesta por la "nefasta planificación e improvisación" del ejecutivo local, “que pretende gastar casi 880.000 euros de los ahorros de los vecinos en partidas ordinarias que debieron planificarse en el presupuesto anual”. El edil mantuvo su voto en contra de un expediente que considera "la prueba fehaciente del fracaso de la gestión económica del gobierno local", al que acusó de utilizar los ahorros municipales “de forma descontrolada”. Durante su intervención trató de desmontar la supuesta "urgencia e imprevisibilidad" que exige la ley para poder echar mano del remanente de tesorería. "Las mejoras en los colegios, el saneamiento o el reasfaltado de calles son competencias básicas que no surgen de la noche a la mañana. Traer estas obras por la vía de urgencia es reconocer que hicieron un presupuesto irreal y que ahora usan los ahorros de los ribeirenses como un 'segundo presupuesto' para tapar sus propios olvidos", criticó el concejal.

Furones Ramos dijo que el hecho de que el servicio de Intervención no ponga reparos legales debido a la existencia de dinero en la caja “no significa que esto sea una buena gestión; votar esto es firmar un cheque en blanco", advirtió. Y, finalmente, respecto a los 100.000 euros destinados al programa comercial ‘AmaRibeira’, el concejal no adscrito aclaró que apoya firmemente al sector local, pero censura que se financie con ahorros extraordinarios en lugar de con ingresos corrientes del día a día. "Están esquilmando el colchón financiero de Ribeira para hacerse fotos políticas. El remanente está para emergencias reales, no para financiar los errores de cálculo de un Gobierno incapaz de planificar a principio de año", zanjó Furones.

Por su parte, la alcaldesa María Sampedro manifestó que “todas esas medidas dan resposta a servizos básicos como son o saneamento e pavimentacións ou as melloras nos colexios, o cal redunda positivamente na cidadanía de Ribeira, en incrementar as prestacións e facilitar o seu día a día que é ao que nos debemos como Concello. Non estamos falando de gastos, senón de investimentos". La primera edila remarcó que "son accións necesarias que precisan dunha resposta e que non se poden aprazar nin poñer en dúbida". La concejala de Facenda, Herminia Pouso, defendió que no se incluyesen esas partidas en el presupuesto aprobado a finales de mayo pasado y que entró en vigor hace un mes al sostener que “non podíamos orzamentar gastos superiores aos ingresos e non queríamos entrar en operación de crédito, e agora utilizamos un recurso como é o aforro que ten o Concello para acometer esas actuacións”. Sampedro Fernández agregó posteriormente que “o que hai que facer é unir e non confrontar, solucionar as cousas en todas as parroquias coas ferramentas que temos, e traeremos os suplementos de crédito que fagan falta para dar solución”.

Capitales de la Cultura

Otra propuesta que salió adelante, esta vez por unanimidad, fue la presentada por el gobierno local para la adhesión municipal a la Red Española de Capitales de la Cultura, que impulsa la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para promover la cultura como eje estratégico del desarrollo urbano, motor de cohesión social, identidad y proyección internacional. En consecuencia, el Ayuntamiento ribeirense podrá participar activamente en esta entidad e incorporar a la acción municipal acciones para seguir defendiendo y promoviendo la cultura, así como reforzar el papel activo de la Administración local en la planificación, gestión y proyección de las políticas culturales.

El ejecutivo local defendió que formar parte de ella posibilitará también acceder a un espacio de cooperación directa en el que compartir experiencias de gestión cultural, programación e innovación urbana. La concejala de Cultura, Ana Barreiro, destacó la importancia de la adhesión municipal en este momento inicial en que se elaborarán los estatutos y Ribeira pueda hacer sus aportaciones. También anunció que el Ayuntamiento ribeirense trabaja con Agadic (Axencia Galega das Industrias Culturais) para que la capital barbanzana entre a formar parte de la Rede Galega de Teatros e Auditorios, “que nos vaia abrir moitas posibilidades”.

Mociones

En el tramo correspondiente a la presentación de mociones por parte de los grupos de la oposición, se debatió la propuesta presentada por Tania Redondo, concejala del grupo de no adscritos para demandar la instalación de baños portátiles en las fiestas de las parroquias para garantizar esos servicios en todas esas celebraciones patronales y populares, adaptando su prestación a los días de festejos y la previsión de asistencia a los mismos, precisando que, al menos, uno de esos aseos sea accesible para personas con movilidad reducida. En contrapartida, el gobierno local presentó una enmienda de sustitución para acordar que el Ayuntamiento lleve a cabo un estudio de la viabilidad de la instalación de ese tipo de baños públicos portátiles en función de la viabilidad económica, y que se aprobó por unanimidad.

El mismo resultado obtuvo la enmienda de sustitución presentada por el bipartito en relación a la iniciativa del BNG para solicitar la pavimentación de la Rúa da Barreira para que se redacte un proyecto de renovación de su asfaltado y que se habilite una partida presupuestaria para ello, así como implantar medidas que impidan la invasión de las aceras y una nueva señalización horizontal de dicho vial, incluyendo pasos de peatones. El planteamiento del ejecutivo local contempla en que se procederá con la pavimentación de varias calles de Ribeira en virtud del estudio realizado dentro del plan de pavimentación ya realizado y que se estudiará, junto con la Policía Local, la señalización de pasos de peatones y otras medidas en las que se tengan en cuenta criterios técnicos.

El PSOE propuso una actuación de limpieza y acondicionamiento del lavadero da Penisqueira y su entorno, a lo que el gobierno local presentó una enmienda de sustitución, que se aprobó por unanimidad, y en la que se compromete a realizar un programa de mantenimiento y conservación periódico de todos los elementos patrimoniales de la localidad con cargo a la partida contemplada en el presupuesto municipal para tal fin. Por último, se debatió y aprobó por unanimidad la moción del grupo municipal socialista para la redacción de un reglamento municipal para el control y la ordenación del estacionamiento de caravanas, autocaravanas y vehículos vivienda.