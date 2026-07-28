El PSOE se congratula del apoyo unánime para que Ribeira elabore un reglamento para ordenar el estacionamiento de autocaravanas

Imagen de caravanas y autocaravanas estacionadas en una zona de aparcamiento público cerca de la playa de Coroso

El grupo municipal del PSOE de Ribeira se congratuló de que el pleno ordinario celebrado ayer aprobase su propuesta para que el Ayuntamiento redacte un reglamento sobre el estacionamiento de las autocaravanas, caravanas y vehículos vivienda. El portavoz socialista, Francisco Suárez-Puerta, indicó que ese reglamento permitirá ordenar la presencia de esos vehículos, favorecer el uso de las áreas privadas habilitadas y evitar la ocupación prolongada del espacio público. “Non se trata de ir contra o turismo de autocaravana, senón de ordenar esta actividade para compatibilizala coa convivencia e co respecto ao espazo público. A regulación tamén contribuirá a potenciar os negocios de Ribeira que ofrecen áreas habilitadas para este tipo de vehículos”, destacó Suárez-Puerta.

Desde las filas del partido del puño y la rosa recuerdan que dicha sesión plenaria estuvo marcada también por la aprobación de un suplemento de crédito de casi 880.000 euros que, según el PSOE de Ribeira, confirma “a falta de planificación do goberno local”. Pese a ello, su portavoz municipal apoyó la modificación por incluir actuaciones necesarias, pero recordó que en su día ya advirtió que el presupuesto estaban “afastados da realidade”. Suárez-Puerta puso como ejemplo la escuela infantil municipal, donde los informes técnicos recogen temperaturas de entre 26 y 38 grados. “Estamos falando de nenos e nenas de entre 0 e 3 anos. Se o PP tivese elaborado un orzamento acorde ás necesidades reais de Ribeira, estes menores non terían que pasar este verán nestas condición”, afirmó. El edil socialista criticó que el propio ejecutivo local reconoció que ya contaba con recurrir al remanente de tesorería cuando elaboró el presupuesto. “Primeiro cadran as contas e despois incorporan gastos perfectamente previsibles”, denunció.

"Vontade política"

Sobre el debate de la instalación de aseos públicos portátiles en las fiestas de todas las parroquias, el PSOE reiteró su apoyo a la medida, defendió que es “plenamente viable” y agregó que “se non se instalan máis baños non é por falta de cartos, senón por falta de vontade política. Se o Goberno quixese, podería aprobalo mediante un suplemento de crédito como acaba de facer hoxe”, señaló Suárez-Puerta. Otra de las iniciativa del PSOE puso el foco en el estado del lavadero de Penisqueira, y que salió adelante mediante una enmienda de sustitución del PP, “sen asumir compromisos concretos, aínda que consideramos positivo que o debate servise para impulsar o mantemento dunha obra executada hai apenas tres meses e que xa presentaba un estado lamentable”.

En el apartado de ruegos y preguntas, los socialistas solicitaron a la alcaldesa que aclarase si el futuro polígono industrial de Pedras Vermellas cuenta con una asignación económica concreta de la Xunta de Galicia. María Sampedro le dijo que ya se anunció la existencia de un protocolo con Xestur, a través de la Xonsellería de Industria, y que supone un compromiso económico, y que el Ayuntamiento se hará cargo, prácticamente, de todos los servicios de ese recinto con cargo a subvenciones, como una de repotenciación energética, pero aclaró que en el caso de que no lleguen esas ayudas “o Concello non terá problema para responder da parte que nos corresponde”, precisó. También anunció que lo próximo que se va a hacer es el desbroce de los terrenos para acometer el necesario estudio geotécnico, por lo que subrayó que “esta é unha acción que xa empeza a coller forma”.