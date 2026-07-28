El BNG denuncia que “a mala xestión do PP” obliga a Ribeira a pagar 104.144 euros por una sentencia “de contratación irregular”

Luís Pérez Barral, portavoz del grupo municipal del BNG de Ribeira, exhibió nuevamente un cartel sobre lo que considera que puede suponer la sentencia por la licencia de la gasolinera de Xarás Cedida

Un total de 104.144,32 euros del primer suplemento de crédito del presente ejercicio económico, por importe de 877.874,49 euros, que se aprobó en el pleno de ayer, se destinarán a pagar “a condena do Xulgado do Social Nº 1 de Santiago de Compostela en favor dunha traballadora mantida máis de 13 anos como ‘falsa autónoma’ durante os gobernos do PP”. Así lo destacó el portavoz del grupo municipal del BNG, Luis Pérez, que lamentó que el dinero público de toda la ciudadanía ribeirense “teñan que ir parar a "pagar os pufos e apaños do Partido Popular", en vez de servir para mejorar los servicios básicos.

La formación frentista ribeirense puso de manifiesto en la sesión ordinaria correspondiente al mes de julio “a dobre vertente do expediente dese suplemento de crédito”. Por un lado, los nacionalistas se congratularon de que se incluyan partidas presupuestarias para hacer propuestas que ellos mismos defienden como el refuerzo en servicios básicos, como son 200.000 euros para saneamientos, los 150.000 euros para la pavimentación de la Avenida de Ferrol o los 25.560 euros para adquirir diez radares pedagógicos en aras de la seguridad viaria. Pero, por el contrario, denunciaron lo referido a que más de 100.000 euros se tengan que usar para hacer frente a las consecuencias de una sentencia judicial en contra del Ayuntamiento “derivada da nefasta xestión do PP”.

"Irregularidades"

Ahondando en esa cuestión, refirió que dicha sentencia obliga a la Administración local “a asumir a responsabilidade polas irregularidades coas que se contratou a unha traballadora municipal. A sentenza determina que a empregada prestou servizos de conserxería e limpeza entre xaneiro de 1991 e decembro de 2004 mediante un contrato administrativo encuberto e facturando mensualmente como falsa autónoma, sen que o Concello a dera de alta na Seguridade Social nin cotizase por ela durante máis de 13 anos”.

Pérez Barral se mostró muy crítico con el impacto económico que este tipo de condenas tienen en las arcas municipales. “Vemos como, unha vez máis, os recursos públicos da cidadanía de Ribeira deben ir para pagar as consecuencias dunha forma de gobernar irresponsable”. En este sentido, dijo que esos más de 104.000 euros podrían destinarlos a ampliar la red de saneamiento, renovar traídas de agua, pavimentar nuevas calles o mejorar los parques infantiles, “e seguir transformando o concello en positivo, pero non, ese diñeiro vai ir parar a reparar os erros e o desleixo do PP, que unha vez máis fai que a veciñanza pague do seu peto o custo das súas irregularidades".

Otros casos

Desde las filas del BNG advierten que esa sentencia no es un “caso illado”, sino que sostiene que “forma parte dunha dinámica continuada de mala xestión durante os mandatos do PP”. En este sentido, Luis Pérez recordó el caso de la sentencia que obligó a derribar una gasolinera en Xarás “e as consecuencias que poden carrexar para o Concello de Ribeira cunha sanción que podería chegar a 4 millóns de euros. Esta contía sumada coa débeda que xerou o PP de 13 millóns de euros pode poñer en risco as arcas municipais e avocar a unha suba de impostos" advirtió el portavoz nacionalista. Respecto a la deuda, la alcaldesa, María Sampedro, le reiteró que en los dos años y medio que el BNG lideró el tripartito incrementó la deuda municipal en cinco millones.

Pérez Barral insistió en recordar la pretensión del PP de cambiar la localización de la futura residencia pública de mayores, “que supón tirar directamente ao lixo máis de 800.000 euros de diñeiro público xa executados na compra da parcela nas Saíñas, o derrubo da antiga discoteca ‘Hesta Kurba’ e o proxecto construtivo, que quedarían inservibles”. Y reiteró su opinión de que “querer cambiar de localización para San Roque implica un atraso considerable para unha infraestrutura necesaria para as persoas maiores mentres que, de seguir os plans previstos para facela en Coroso, podería estar este mesmo ano en construcción”.

"Isto amosa ás claras a existencia de dous modelos de goberno ben diferenciados: un como o que desenvolvemos desde o BNG nos dous anos e medio na Alcaldía, onde cada euro público se xestionou con rigor e se destinou a mellorar as rúas, o saneamento e os servizos básicos; e outro, o do PP, que obriga unha e outra vez á cidadanía a asumir o custo dos seus calotes, condenas e malas decisións". Luis Pérez afirmó que frente a esa “nefasta xestión de dilapidar os cartos públicos e sumar condenas xudiciais”, hay una Ribeira “que quere avanzar con orgullo”. “Nós xa demostramos que é posible gobernar con transparencia e participación, e imos traballar con ilusión para devolverlle á veciñanza un goberno honesto que invista os recursos públicos con sentido común, centrado nas persoas e construíndo unha Ribeira mellor”, concluyó el líder frentista.

Reacción de la alcaldesa

Por su parte, la alcaldesa ribeirense, María Sampedro, sostuvo durante su intervención en respuesta a las críticas del portavoz del BNG en relación a la referida sentencia para la que se destinan 104.144,32 euros, que ella tenía tres años cuando esa trabajadora comenzó a prestar servicio en el Ayuntamiento de Ribeira, y que, "como comprenderá, non son responsable da forma de contratación escollida, senón tan só de darlle unha solución a esta traballadora e de cumprir a sentenza xudicial".