La A. S. C. Bandourrío propone hacer un pabellón multiusos en la antigua fábrica de Cerqueira

La antigua nave de Conservas Cerqueira Chechu Río

La Asociación Social y Cultural Bandourrío propone que se realice un pabellón multiusos en la antigua conservera de Cerqueira, una iniciativa que plantean tras que el Concello de Ribeira habilitase una encuesta participativa sobre el futuro del espacio municipal.

De esta forma, desde la A. S. C. Bandourrío consideran que esta es una oportunidad única para convertir la nave industrial en un espacio multifuncional que sirva para actividades deportivas, culturales, de ocio u otras, y al que denominar ‘Pabellón multiusos de Bandourrío Cerqueira’.

Su proyecto contempla una renovación del interior del inmueble, adaptándolo a su propuesta, pero que se conserve la estética y el nombre de la fábrica en “homenaxe a toda a tradición conserveira da zona”. “Unha maneira de recuperar o noso patrimonio industrial e conserveiro e, ao mesmo tempo, darlle unha nova vida e futuro”, señalan.

Actualmente tienen activa una recogida de firmas online a través del portal change.org, en la que exponen su proyecto y que ya supera el medio millar de signaturas.

La antigua fábrica fue comprada por el gobierno municipal en octubre del año pasado, una operación que convirtió al emblemático inmueble en un bien público y ya con intenciones de destinarlo al uso común.

Ahora, el Concello habilita esta encuesta con el objetivo de que todos los vecinos tengan la oportunidad de presentar sus ideas para transfomar esta histórica conservera. Las propuestas se pueden hacer hasta el viernes 7 de agosto, en la página web municipal.

“Queremos coñecer a opinión da sociedade ribeirense cara a elaborar o proxecto para un inmoble emblemático como é Cerqueira”, declaró la alcaldesa ribeirense, María Sampredo.