Protección Civil de Ribeira neutraliza hasta seis nidos de riesgo de avispa velutina

Un efectivo realizando las tareas de retirada PC Ribeira

Efectivos del Grupo de Emerxencias y Protección Civil de Ribeira neutralizó este lunes un total de seis nidos de riesgo de avispa velutina del término municipal.

Desde el servicio afirman que, de media, cada semana están retirando entorno a diez o doce refugios de esta especie, pero solo aquellos calificados como “de riesgo” y comunicados por el 112 Galicia, por lo que se desonoce realmente el número exacto de nidos existentes.

No obstante, pese al elevado número de refugios neutralizados, destacan que no se ha llegado a notificar ningún ataque de velutinas a personas.

Para efectuar de manera correcta la retirada de estos nidos, la Xunta de Galicia tiene habilitados los teléfono 012 o el 981 900 643, aunque también se puede realizar a través del chat de la página 012.xunta.gal. El sistema solicitará los datos necesarios y facilitará un código de registro al final del proceso (se recomienda anotarlo). Los datos persoales serán empelado unicamente para la gestión del aviso.

Desde hace un par de años y en colaboración con las administraciones locales, la Xunta pone en marcha el Programa de Vigilancia y Control de la Avispa Velutina en Galicia, con el que se pretende dar una repuesta rápida y eficaz a la aparición de este insecto invasor que amenaza las colmenas autóctonas, poniendo en peligro el futuro de la producción apícola y el importante papel polinizador que tienen las abejas en el ecosistema.