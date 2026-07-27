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Ribeira

Las obras en la AC-305 a su paso por Palmeira obligan a realizar cortes de tráfico y en el agua

Las restricciones se prolongarán desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde

Sandra Rey
27/07/2026 13:59
Operarios durante la ejecución de los trabajos
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El Concello de Ribeira anuncia que, con motivo de los trabajos que se están realizando en la AC-305 a su paso por la parroquia de Palmeira, durante este martes se producirán cortes que afectarán tanto al tráfico como al suministro de agua.

Así, debido a la conexión de las nuevas redes de abastecimiento en el cruce con la Rúa Río Azor, se cortará el paso de tráfico de vehículos por esta vía desde el cruce del colegio entre la ocho de la mañana y las seis de la tarde.

Vista aérea del trazado que se verá afectado
Vista aérea del trazado que se verá afectado
Cedida

En cuanto al agua, se interrumpirá por completo el suministro desde la misma hora, pero hasta las tres de la tarde, en ambos márgenes de la AC-305, entre al subestación de Fenosa y el cruce del colegio y al acceso a la Casa do Mar.

Las conexiones se irán haciendo progresivamente y se prevé que el servicio se vaya restableciendo poco a poco por áreas. Además, se podrán producir cortes puntuales y faltas de presión en zonas altas de la parroquia.

Los trabajos que se están realizando consisten en la humanización de la travesía de la AC-305 a su paso por el tramo urbano de Palmeira, una actuación impulsada por la Xunta y que contempla la construcción de nuevas aceras, iluminación y parada de autobús.

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