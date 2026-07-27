Jontxu Argibay inaugura el 30 de julio su exposición ‘Mulleres’ en el Centro Cultural Lustres Rivas

Imagen de una anteriro muestra en el centro

El artistas Jontxu Argibay inaugura este jueves, 30 de julio, a las nueve de la noche, su exposición ‘Mulleres’ en el Centro Cultural Lustres Rivas, una propuesta que se enmarca en la programación de la Fiestra da Cultura y en las Festas do Verán de Ribeira.

La muestra está integrada por 18 pinturas en las que este artista local emplea diferentes técnicas como la acuarela (once piezas) y el óleo (siete) para rendir homenaje a la figura femenina desde la admiración.

Aida Tarrío, Cristina Castaño, Susana Sampedro, Rosalía Vila o Candela Peña son algunas de las mujeres que se pueden contemplar desde la creatividad del autor.

En cuanto a las esculturas, hai 19 tallas confeccionadas con distintos materiales como aglomerado (trece), talla directa (cuatro), mixta (una) y cerámica (una) que reflejan perfiles femeninos, la maternidad e, incluso, homenaje a las Heroínas de Sálvora.

La obra de Jontxu Argibay ya forma parte de la identidad cultural del municipio a través de las diferentes piezas escultóricas integradas en el paisaje urbano , tales como el ‘Polbeiro de Castiñeiras’, la ‘Segadora de Olveira’ o la figura eterna del profesor Manuel Ayaso.