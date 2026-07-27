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Ribeira

Jontxu Argibay inaugura el 30 de julio su exposición ‘Mulleres’ en el Centro Cultural Lustres Rivas

La propuesta que se enmarca en la programación de la Fiestra da Cultura y en las Festas do Verán de Ribeira

D. A.
27/07/2026 17:26
Imagen de una anteriro muestra en el centro
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El artistas Jontxu Argibay inaugura este jueves, 30 de julio, a las nueve de la noche, su exposición ‘Mulleres’ en el Centro Cultural Lustres Rivas, una propuesta que se enmarca en la programación de la Fiestra da Cultura y en las Festas do Verán de Ribeira.

La muestra está integrada por 18 pinturas en las que este artista local emplea diferentes técnicas como la acuarela (once piezas) y el óleo (siete) para rendir homenaje a la figura femenina desde la admiración.

Aida Tarrío, Cristina Castaño, Susana Sampedro, Rosalía Vila o Candela Peña son algunas de las mujeres que se pueden contemplar desde la creatividad del autor.

En cuanto a las esculturas, hai 19 tallas confeccionadas con distintos materiales como aglomerado (trece), talla directa (cuatro), mixta (una) y cerámica (una) que reflejan perfiles femeninos, la maternidad e, incluso, homenaje a las Heroínas de Sálvora.

La obra de Jontxu Argibay ya forma parte de la identidad cultural del municipio a través de las diferentes piezas escultóricas integradas en el paisaje urbano , tales como el ‘Polbeiro de Castiñeiras’, la ‘Segadora de Olveira’ o la figura eterna del profesor Manuel Ayaso.

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