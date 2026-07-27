Arde el interior de una casa abandonada en la Rúa Lepanto y se derrumba parte del tejado

Los bomberos actuando en la casa abandonada Protección Civil Ribeira

Los servicios de emergencias de Ribeira actuaron esta tarde en un incendio en una casa abandonada en la Rúa Lepanto, que se saldó con importante daños en el interior del inmueble y el derrumbe de parte del tejado.

Fuentes de los Bomberos de Ribeira explican que todas las entradas del inmueble estaban bloqueadas con tablas de maderas, por lo que fue necesario romperlas para poder acceder. En un primer momento se creía que había una persona en el interior, pero una vez en el lugar, los efectivos descartaron que hubiera ocupantes y se extinguió el fuego.

El suceso ocurrió sobre las tres de la tarde y en el mismo intervinieron los bomberos de Ribeira y Boiro, el servicio de Urgencias Sanitarias 061 y la Policía Local y Nacional de Ribeira.

Fuego en una parcela agrícola

También, por la mañana se dio avisó de un incendio en una parcela agrícola en la Avenida da Coruña. El fuego se originó sobre la una del mediodía en una finca llena de maleza próxima a viviendas, pero no causó ninguna clase de daños y los bomberos lo extinguieron rápidamente.