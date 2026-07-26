Ribeira celebra la Festa da Ameixida con una programación para todos los públicos

Presentación de la festividad Cedida

La Ameixida, en la parroquia de Castiñeiras, celebrará su propia fiesta el 8 de agosto con una agenda que se extenderá desde la mañana hasta a la noche y pensada para todos los públicos. Así lo adelantaron el concejal de Fiestas, Fernando Abraldes, su homólogo de Deportes, Álex Vidal, y la presidenta de la comisión, María Jesús Paz.

"Seguimos xuntándonos, divertíndonos e celebrando en cada recundo do noso municipio e, a principios de agosto, será o momento da Ameixida cun cartel potente que se concentrará nun único día. Haberá actividades para tódalas idades e gustos grazas o traballo da comisión de festas do lugar. Este Concello seguirá apoiando estas iniciativas que dinamizan toda a localidade", en palabras de Abraldes.

Las bombas de palenque anunciarán el comienzo de la jornada, a las 10 horas, para emprender la travesía a nado programada para las 10:45 horas. Más tarde, de 11:30 a 13, los niños y niñas podrán disfrutar de los hinchables, mientras los adultos juegan en la playa a la petanca por parejas. Hacia el momento de la comida, a las 13:15 horas, habrá sesión vermú amenizada por Chiña y una gran sardinada.

Los juegos continuarán por la tarde con el campeonato de cartas "Escoba e Ture", a las 15:30 horas. Nuevamente, por la tarde habrá hinchables, pero también juegos populares en la playa y fiesta de la espuma a las 19 horas. Durante la jornada tampoco faltará el deporte con el partido de fútbol infantil, a las 18 horas, y el de adultos una hora más tarde.

Sobre las 20:30 horas se ofrecerá una merienda que precederá a la música de la mano de 'Leite con Jalletas', a las 22 horas. Ya a medianoche, habrá una sesion Dj, el sorteo de una televisión y entrega de trofeos.