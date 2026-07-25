Corrubedo vuelve a celebrar su mercado ambulante por tercer año consecutivo

El edil de Mercados visitando el entorno Cedida

La parroquia ribeirense de Corrubedo celebra por tercer año consecutivo su mercado ambulante semanal, una medida que se pone en marcha durante los meses de verano para dinamizar el lugar social y económicamente.

La feria se desarrolla cada viernes, de ocho de la mañana a tres de la tarde, en las proximidades del puerto, durante en periodo compredido entre finales de junio y principios de septiembre.

Unos once puestos integran este mercado, donde se pueden encontrar productos de alimentación, textil, calzado o complemento, entre otros.

Hasta el lugar se desplazó el viernes el concejal de Mercados, Vicente Mariño, quien destaca este tipo de iniciativas “para achegar tamén as feiras ás nosas parroquias. Esta medida aplicouse en todas aquelas que amosaron interese e nas que funcionaron as vendas como son Corrubedo e Aguiño. Damos así resposta a esta demanda veciñal durante a época estival”, apuntó el edil.