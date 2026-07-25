El Concello de Ribeira saca a licitación la ejecución de las carrozas de Reyes por 132.000 euros

Imagen de la comitiva de este año Chechu Río

El Concello de Ribeira saca a licitación el contrato para ejecutar el diseño y la producción de las siete carrozas para la Cabalgata de Reyes de los años 2027 y 2028 por un importe de 132.000 euros, y con posibilidad de dos prórrogas anuales para 2029 y 2030.

Desde el gobierno municipal exponen que la necesidad de contratar a una empresa externa para realizar este trabajo se debe a que son “funcións específicas e concretas non habituais que só se poden prestar por unha empresa de servizos especializada. Este feito xustificarase coa descrición da dificultade e especialización das tarefas a realizar e a imposibilidade de prestarse por persoal municipal”, apuntan.

Así, el precio final incluye todos los gastos derivados de la presente contratación y que la adjudicataria pueda disponer de las plataformas o gabarras, permisos y autorizaciones necesarias, así como de los materiales y recursos humanos para producir los trabajos. Por su parte, el Concello de Ribeira proporcionará el local donde se hará el montaje y desmontaje de las carrozas.

Respecto al proceso de selección, se tendrán en cuenta que las propuestas presentadas sean atractivas de manera visual en aspectos tales como el colorido, la composición, la originalidad, la iluminación, la innovación y la calidad artística de los elementos que conforman cada carroza y su conjunto.