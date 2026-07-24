O Lirio de Ribeira conquista a Festa da Dorna co despacho de 1.000 racións en dúas horas
Centos de persoas se achegaron para gozar do sabor deste peixe ao estilo “fish and chips”
O Lirio de Ribeira conquistou este venres a Festa da Dorna co despacho de ata 1.000 racións gratuítas en menos de dúas horas. A acción, organizada pola OPP83 Cooperativa Gallega del Mar Santa Eugencia para dar a coñecer a súa marca de calidade e fomentar o consumo de peixe, tivo un gran éxito de acollida entre o público dorneiro.
A degustación desenvolveuse fronte a Praia de Coroso, onde centos de persoas se achegaron para desfrutar o sabor do lirio ao estilo “fish and chips” elaborado polo catering Chicolino.
A actividade completouse coa entrega de abanos con información sobre este peixe branco e a receita, ademais de neveiras de praia, agasallos pensandos especialmente para o verán.
Á apertura asistiron a xerente da OPP83, María José Casais, o subdirector xeral de Valorización de Mercados da Xunta, Julio César García Varela, o concelleiro do Mar de Ribeira, Fernando Abraldes, o presidente da Real e Ilustre Cofradía da Dorna, Álex Nespereira, e a xefa do Distrito Marítimo de Ribeira, Leire Blanco.
“Repartir 1.000 racións en menos dunha hora demostra que hai interese por descubrir os nosos productos pesqueiros cando os achegamos ao consumidor dun xeito diferente”, destacou María José Casais.