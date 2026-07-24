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Diario de Arousa

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Ribeira

A X Festa da Navalla de Aguiño repartirá ata 600 quilos de bivalvo o vindeiro 9 de agosto

Os asistentes tamén poderán degustar arredor de 250 quilogramos de sardiñas e 700 racións de empanada

D. A.
24/07/2026 20:30
Presentación da festividade gastronómica
Presentación da festividade gastronómica
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A parroquia de Aguiño quenta motores para a que xa é a súa décima edición da Festa da Navalla, que o vindeiro 9 de agosto servirá entre os comensais uns 600 quilogramos deste bivalvo preparado á prancha a un prezo de 15 euros a ración. A xornada estará amenizada musicalmente por Chiño e Tabernarias, e os asistentes tamén poderán degustar arredor de 250 quilogramos de sardiñas e 700 racións de empanada.

A alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, o concelleiro de Mar e Festexos, Fernando Abraldes, e o presidente da comisión de festas de Aguiño, Julio Abraldes, adiantaron que os tíckets para poder degustar os diferentes pratos empezarán a verderse a partir das 10 horas.

Ademais, a rexedora quixo destacar o labor das comisións de festas por, nesta ocasión, poñer o foco “nun dos produtos máis venerados do noso mar; un produto que, ademais, ten gran relevancia na lonxa de Aguiño e que será de quilómetro cero, da propia parroquia”.

Nesta liña, o concelleiro de Mar e Festexos precisou que toda a navalla que se servirá na festividade gastronómica será extraída da zona do Castro-A Catía en apnea.

Pola súa parte, o presidente da comisión quixo expresar o seu agradecemento á Confraría de Pescadores de Carreira-Aguiño, así como ao Concello de Ribeira e á Consellería do Mar da Xunta de Galicia, pola súa colaboración. “Imos facer desta festa que cada ano vaia medrando”, apuntou.

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